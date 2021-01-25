Covid-19. Голубовская прокомментировала тайную вакцинацию украинских политиков

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Врач-инфекционист Ольга Голубовская осудила тайную вакцинацию украинских политиков против Covid-19.

"В нашей стране люди, и мы с вами, так живем, что себя каждый защищает сам. Люди возят массово препараты. Их возили, кто как мог, привозили, чтобы спасать себя. Это наша такая национальная традиция - спасайся, кто может", - сказала Голубовская в эфире "Украина 24".

Она объяснила, что это происходило, в частности, когда в Украине не было лекарств, необходимых для лечения коронавирусной инфекции.

Эксперт добавила, что, на ее взгляд, в этом скандале очень важным является вопрос морали.

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"Когда это делает обычный гражданин, не политик, это понятно. Но когда это делают политики, которые не обеспечили должным образом защиту своего населения, это очень большая моральная сторона вопроса", - считает Голубовская.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что некоторые украинские нардепы и топчиновники тайно вакцинировались против Covid-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5 тысячи евро. Партия вакцины Pfizer 29 или 30 декабря якобы была тайно ввезена чартерным бортом в Украину, и, скорее всего, без растаможки пронесена через "Зал официальных делегаций".