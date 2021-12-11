Число полностью Covid-вакцинированных в Украине перевалило за 12 млн

В Украине за сутки увеличилось количество Covid-вакцинированных - плюс 168 359 граждан. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

За прошедшие сутки, 10 декабря, в Украине иммунизировали против коронавируса 168 359 граждан. Первую дозу получили 55 798 желающих, полностью иммунизированы – 112 561 человек

Вакцинированных украинцев, получивших две дозы препарата, в общем более 12,3 млн, сообщила пресс-служба Минздрава.

"С начала вакцинальной кампании привили 14 087 749 человек, из них получили первую дозу - 14 087 747 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 12 364 798. В общем провели 26 452 547 прививок", - говорится в сообщении.

Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, отметили в Минздраве.

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10 декабря в Украине было выявлено более 10 тыс. новых случаев Covid-19. Среди заболевших 991 ребенок и 199 медработников. В больницы госпитализировали 2307 человек, выздоровели 25 861 больной. Умерли от коронавируса за сутки 446 украинцев.