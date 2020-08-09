Цифры меньше: как прошли коронавирусние сутки в Украине

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1199 новых случаев коронавируса. За прошлые сутки было 1489 инфицированных.
Всего с начала эпидемии обнаружили 80 949 случаев инфицирования, сообщили в пресс-службе СНБО.
С начала пандемии умерло 1897 человек, за последние сутки зафиксировали 18 летальных случаев.
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Количество тех, кто выздоровели достигла 43 972 человек (за сутки - 317).
Статистика Covid-19 в регионах:
Винницкая область - 2974 (19)
Волынская область - 4282 (+56)
Днепропетровская область - 1547 (22)
Донецкая область - 975 (10)
Житомирская область - 2131 (+30)
Закарпатская область - 5765 (+68)
Запорожская область - 937 (+18)
Ивано-Франковская область - 5676 (+124)
Кировоградская область - 721 (+3)
г. Киев - 9498 (+120)
Киевская область - 4176 (+48)
Львовская область - 10 851 (125)
Луганская область - 153 (1)
Николаевская область - 705 (+9)
Одесская область - 4165 (+96)
Полтавская область - 494 (+3)
Ровенская область - 6840 (+93)
Сумская область - 668 (15)
Тернопольская область - 3289 (32)
Харьковская область - 4784 (+123)
Херсонская область - 267 (8)
Хмельницкая область - 1346 (+23)
Черновицкая область - 6669 (+104)
Черкасская область - 1022 (+26)
Черниговская область - 1014 (+23)
Правительство приказало создать эффективную систему отслеживания контактов людей с Covid-19. МЗ, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны заняться эпидемиологическими расследованиями и жестким контролем за самоизоляции.
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