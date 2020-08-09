Цифры меньше: как прошли коронавирусние сутки в Украине

Количество тех, кто выздоровели достигла 43 972 человек. Фото: pixabay

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1199 новых случаев коронавируса. За прошлые сутки было 1489 инфицированных.

Всего с начала эпидемии обнаружили 80 949 случаев инфицирования, сообщили в пресс-службе СНБО.

С начала пандемии умерло 1897 человек, за последние сутки зафиксировали 18 летальных случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карантин: консульство Польши прекращает свою работу

Количество тех, кто выздоровели достигла 43 972 человек (за сутки - 317).

Статистика Covid-19 в регионах:

Винницкая область - 2974 (19)

Волынская область - 4282 (+56)

Днепропетровская область - 1547 (22)

Донецкая область - 975 (10)

Житомирская область - 2131 (+30)

Закарпатская область - 5765 (+68)

Запорожская область - 937 (+18)

Ивано-Франковская область - 5676 (+124)

Кировоградская область - 721 (+3)

г. Киев - 9498 (+120)

Киевская область - 4176 (+48)

Львовская область - 10 851 (125)

Луганская область - 153 (1)

Николаевская область - 705 (+9)

Одесская область - 4165 (+96)

Полтавская область - 494 (+3)

Ровенская область - 6840 (+93)

Сумская область - 668 (15)

Тернопольская область - 3289 (32)

Харьковская область - 4784 (+123)

Херсонская область - 267 (8)

Хмельницкая область - 1346 (+23)

Черновицкая область - 6669 (+104)

Черкасская область - 1022 (+26)

Черниговская область - 1014 (+23)

Правительство приказало создать эффективную систему отслеживания контактов людей с Covid-19. МЗ, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны заняться эпидемиологическими расследованиями и жестким контролем за самоизоляции.