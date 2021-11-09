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вторник, 09 ноября 2021 13:04

Четыре области на этой неделе могут "покраснеть"

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Четыре области на этой неделе могут &quot;покраснеть&quot;
Четыре региона в шаге от "покраснения". Фото: pixabay.com

Из-за ухудшения ситуации с распространением Covid-19 еще четыре области на карантинной карте Украины могут стать красными на этой неделе.

Об этом заявил руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко на брифинге 9 ноября.

"Могут войти даже на этой неделе в красный уровень эпидопасности Винницкая, Закарпатская, Харьковская и Черкасская области", - сказал аналитик.

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Добавил, что на Закарпатье сейчас превышен уровень занятости коек с кислородом - примерно 69%. При этом уровень госпитализации низкий.

"Три других региона имеют больший риск", - отметил он.

По состоянию на 9 ноября 17 областей находятся в красной зоне эпидемической опасности: Херсонская, Волынская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская и Киев.

Министерство здравоохранения предложит перевести Черкасскую область в красную зону.

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Дата
09
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