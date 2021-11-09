Черкасскую область могут перевести в красную зону

Ляшко будет предлагать правительству расширить красную зону. Фото: Pexels

Министерство здравоохранения предложит перевести Черкасскую область в красную зону эпидемической опасности.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В настоящее время 17 регионов находятся на красном уровне эпидемической опасности. Мы уже сделали представление в Кабинет министров Украины о созыве Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для рассмотрения вопроса перевода Черкасской области в красный уровень эпидемической опасности", - сказал он на брифинге во вторник.

В зоне риска находятся Винницкая и Харьковская области.

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Для пациентов с коронавирусом уже выделили 76,491 тыс. коек. Из них занято 51,926 тыс. На реанимационных койках сейчас 3,649 тыс. тяжелобольных пациентов.

В мире на протяжении суток 7 ноября было диагностировано более 367 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего больных обнаружили в США, России и Великобритании. По суточной смертности в мире от коронавируса лидируют РФ, Украина и США.