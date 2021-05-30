Центры вакцинации от Covid-19: в первый день в Киеве и Львове привили меньше 2000 человек

29 мая в Киеве и Львове открылись центры вакцинации от Covid-19. Фото: Reuters

29 мая в Киеве и Львове открылись центры вакцинации от Covid-19. В первый день работы в обоих городах привили менее 2000 человек.

Об этом сообщает в Facebook первый заместитель главы КГГА Николай Паравозник и Департамент охраны здоровья Львовской ОГА.

В Киеве центр вакцинации от Covid-19 заработал на базе Международного выставочного центра. Там в первый день работы вакцинировали от коронавируса 1395 жителей столицы.

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Что касается львовского центра вакцинации, то там за день удалось вакцинировать от коронавируса 384 человека. В центре работали 4 специально обученные бригады.

Общее количество привитых первой дозой вакцины против Covid-19 превысила 1 млн. За последние сутки в Украине было привито против коронавируса 16 815 человек, из них 9785 - вакцинированы первой дозой, а 7030 человек - получили две дозы.