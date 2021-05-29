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суббота, 29 мая 2021 11:08

Первый миллион украинцев вакцинировали от коронавируса

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Первый миллион украинцев вакцинировали от коронавируса
Общее количество привитых первой дозой вакцины против Covid-19 превысила 1 млн. Фото: unsplash

Общее количество привитых первой дозой вакцины против Covid-19 превысила 1 млн. За последние сутки в Украине было привито против коронавируса 16 815 человек, из них 9785 - вакцинированы первой дозой, а 7030 человек - получили две дозы.

"Вакцинировано - 1 008 859 человек, из них получили первую дозу - 1 008 857 человек завершили вакцинацию (получили две дозы) - 123 964 человека (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом)", - отметили на сайте Минздрава.

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За 28 мая сделали на 522 прививки больше, чем за предыдущие сутки. Наибольшее количество прививок за минувшие сутки провели в Днепропетровской области (3148). А за весь период кампании по вакцинации - в городе Киев (117 899).

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) позволило прививки против Covid-19 вакциной Comirnaty (BioNTech/Pfizer) для подростков от 12 до 15 лет. Таким образом вакцина стала первой, которая может применяться для лиц младше 18 лет.

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29
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