Чем полезны алкогольные напитки

Пиво укрепляет кости, уменьшает риск ревматоидного артрита, служит профилактикой инфаркта и инсульта, защищает от почечных камней и помогает предотвратить слабоумие.
В пиво входит минерал кремний делает кости более крепкими и служит профилактикой остеопороза. Главное не злоупотреблять напитком.
Шведские ученые пришли к выводу, что пиво снижает риск артрита на 52%.
Пиво повышает холестерин, благодаря чему снижается риск инфаркта и инсульта на 40%, рассказывает telegraf.com.ua.
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Если пить больше одной бутылки в день, риск камней уменьшается на 20%.
Слабоумие возникает из-за накопления алюминия. Пиво, в разумных количествах помогает ему рассасываться.
При умеренном употреблении пива риск возникновения сахарного диабета 2 типа может сокращаться на 65%.
Умеренное употребление нормы в разных странах сильно различаются. В Великобритании это, например, 8 грамм алкоголя, а в Японии - почти 20. В США порцией считается 14 грамм алкоголя: это эквивалент 350 миллилитров (примерно банки) пива, 150 миллилитров (около бокала) вина или 45 миллилитров (около рюмки) водки .
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