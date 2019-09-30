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вторник, 01 октября 2019 05:28

Чем полезны алкогольные напитки

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Чем полезны алкогольные напитки
Состав пива отличается содержанием ряда витаминов и других полезных микроэлементов

Пиво укрепляет кости, уменьшает риск ревматоидного артрита, служит профилактикой инфаркта и инсульта, защищает от почечных камней и помогает предотвратить слабоумие.

В пиво входит минерал кремний делает кости более крепкими и служит профилактикой остеопороза. Главное не злоупотреблять напитком.

Шведские ученые пришли к выводу, что пиво снижает риск артрита на 52%.

Пиво повышает холестерин, благодаря чему снижается риск инфаркта и инсульта на 40%, рассказывает telegraf.com.ua.

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Если пить больше одной бутылки в день, риск камней уменьшается на 20%.

Слабоумие возникает из-за накопления алюминия. Пиво, в разумных количествах помогает ему рассасываться.

При умеренном употреблении пива риск возникновения сахарного диабета 2 типа может сокращаться на 65%.

Умеренное употребление нормы в разных странах сильно различаются. В Великобритании это, например, 8 грамм алкоголя, а в Японии - почти 20. В США порцией считается 14 грамм алкоголя: это эквивалент 350 миллилитров (примерно банки) пива, 150 миллилитров (около бокала) вина или 45 миллилитров (около рюмки) водки .

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