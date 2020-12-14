Чем полезна красная икра для иммунитета и как выбрать настоящую: потребительский ликбез

На что следует обратить внимание, выбирая красную икру?

Красная икра — натуральный продукт, уникальный по своему составу. Это природный источник многих полезных веществ, необходимых для поддержания здоровья. Среди них — ценные витамины А (ретинол), D, PP (фолиевая кислота), а также витамины группы B, минералы (селен, калий, железо, медь и цинк) и жизненно важные кислоты Омега-3. Уникальность икры в том, что все эти питательные вещества содержатся в ней в концентрированном виде: к примеру, две чайные ложки икры в день полностью удовлетворяют потребность взрослого человека в Омега-3, детям нужно и того меньше.

К тому же икра — это на 30% легкоусвояемый белок, богатый незаменимыми аминокислотами, которые необходимы для синтеза иммуноглобулинов и восстановления клеток, пораженных бактериями и вирусами. В период повышенной заболеваемости вирусными инфекциями (сезонные ОРВИ, грипп и пандемичный СOVID), врачи настоятельно рекомендуют включать белковые продукты в свой рацион — как раз для укрепления иммунной системы. Вот только такую концентрированную пользу получить можно, потребляя продукт надлежащего качества.

В этой статье мы расскажем, на что нужно обращать внимание, чтобы купить качественную и натуральную красную икру.

Выбор красной икры в торговой точке, как и любого другого продукта, следует начинать с изучения этикетки. Именно этикетка является источником необходимой и достоверное информации — производитель обязан законом сообщать правдивые и полные данные о производимом товаре. Так что всегда читаем пристально — это очень полезная привычка! На этикетке должны быть указаны поставщик и производитель икры, дата изготовления и состав. По этим параметрам можно выбрать хорошую икру.

Поставщик или страна происхождения. Раньше икра в нашу страну поставлялась из США и России. Но с 2015 года действует запрет на ввоз товаров из РФ, поэтому оттуда икра может попасть в Украину разве что нелегальным путем, то есть в качестве контрафактного товара. При этом такой чувствительный к внешним воздействиям продукт пересекает границу без какого-либо контроля условий фасовки, транспортировки и хранения — нарушения идут по всем фронтам. Поэтому если вы решите купить икру с штриховой кодировкой на упаковке в диапазоне от 460 до 469, вы делаете это исключительно на свой страх и риск — гарантии качества здесь нет. Кстати, именно под видом российской икры чаще всего продают фальсификат.

На сегодняшний день Украина поддерживает официальные договоренности на закупку тихоокеанской лососевой икры только с США (штат Аляска) и Канадой. Если на этикетке указано название одной из этих стран, смело покупайте такую икру. eeu.alaskaseafood.org

Производитель или торговая марка. При покупке мы также задаемся вопросом, от какого производителя — лучшая красная икра? Какую марку выбрать? На самом деле, ответ очевиден. Как с любим элитным продуктом, лучше отдать предпочтение известным брендам, которые у всех на слуху, у которых есть стандарты производства, а к продукции прилагаются сертификаты качества, которые имеют официальные вебсайты с детальной информацией о компании и контактами для обратной связи. Крупные производители дорожат своим именем, стараются поддерживать чистоту репутации, потому не будут идти на компромисс в вопросах качества, обманывая своих потребителей.

Состав. Если мы говорим о замороженной икре, в её составе (помимо самих икринок) должна быть только соль с процентным содержанием от 2,5 до 3,5. Баночная консервированная икра несколько отличается по составу: в ней также присутствуют растительное масло (до 1%), которое не дает икринкам слипаться, немногим больше соли (от 4 до 7%) и консерванты — сорбиновая кислота (Е200) и бензоат натрия (Е211), которые обеспечивают длительность хранения. Без этих компонентов икра хранилась бы всего несколько дней — за такой срок доставить продукт в Украину, развезти в торговые сети и реализовать просто невозможно. Но процент таких компонентов в составе икры столь незначителен, что это никак не влияет на её качество и вкусовые свойства.

Также на этикетке должен быть указан вид тихоокеанского лосося: кета, горбуша, нерка, кижуч или чавыча. Их икринки отличаются по цвету, размеру и вкусу. Здесь предпочтение определенной рыбке будет чисто субъективным, что больше нравится, — существенных различий в питательности и пользе нет. easyfish.com.ua

Дата изготовления. Икру получают в период активного нереста лососевых, а это всего несколько месяце в году — с середины мая по декабрь в зависимости от вида рыбы. Но ориентироваться на эти месяцы на упаковке не стоит. С Аляски в Украину икра импортируется в замороженном виде. Уже здесь, в течение всего года, аляскинский продукт подвергается дефростации, дальнейшей переработке и фасовке для реализации. Поэтому момент производства на упаковке может быть датирован и январем, и мартом.

Покупать икру лучше в больших торговых сетях и специализированных рыбных магазинах. Они работают с проверенными поставщиками, хранят продукцию по правилам, имеют всю документацию на реализуемый товар, и не станут предлагать некачественные контрафактные или контрабандные продукты, рискуя доверием покупателей. А вот на рынки, в ларьки, в сомнительные интернет-магазины без физических точек продаж в поисках икры лучше не заглядывать. Здесь контроль качества практически отсутствует, а установить происхождение товара — невозможно. Пусть более низкая цена, предлагаемая такими "подпольными" продавцами не будет для вас решающим фактором в выборе, ведь риск отдать деньги за икру с превышенным содержанием консервантов или, и того хуже, подделку в этих случаях сильно возрастает.