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Чем полезна черемша и что из нее приготовить

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  Черемша - спасение от авитаминоза
Черемша - спасение от авитаминоза

Ежегодно из украинских лесов вывозят более трех тонн медвежьего лука, также известного как черемша.

Черемша – невероятное спасение от авитаминоза – уверяют врачи. Первая ароматная зелень стоит всего 10-15 гривен за пучок, к тому же найти ее можно чуть ли не на каждом рынке, а вот легальная ли она – следует убедиться самостоятельно.

Ведь, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, нелегальный сбор черемши грозит продавцам наложением штрафа от 1700 до 3655 грн с конфискацией растений. Поэтому обязательно запросите документы, свидетельствующие о должном выращивании, сборе и продаже зелени.

"С приходом весны на столе появляется разнообразная молодая зелень, одна из них – черемша. Она содержит большое количество витамина С, который мгновенно включает обменные процессы и защищает от любых вирусов", – объясняет диетолог Людмила Гончарова.

Только представьте, в 100 граммах черемши больше витамина С, чем в двух лимонах! А еще здесь есть витамин А, РР, В1-В3, В6 и В9. Кроме того, в этом растении содержится большое количество железа, калия, кальция, фтора, серы, марганца, селена, меди, йода и цинка. Именно благодаря такому богатству черемша спасала людей во время эпидемии чумы в Европе и всегда была в рационе моряков в качестве профилактики цинги.

"Мой любимый салат состоит из черемши, листьев салата, укропа и петрушки, а заправляю его маслом конопли. Еще советую добавить белый перец и гималайскую соль", – поделилась эксперт.

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Но надо быть осторожным с этим растением людям, у которых есть проблемы с желудком. В таком случае, как и детям, лучше измельчать черемшу в блендере и добавлять любимое масло, таким образом вы получите витаминизированный соус без ущерба для слизистой желудка.

Чеснок медвежий, лук медвежий (Allium ursinum) - многолетнее травянистое растение семейства луковых, известная также под народными названиями черемша, левурда, леверда, дикий чеснок. Растет на большей части Европы. Редкий вид, занесенный в Красную книгу Украины и нескольких других соседних стран (Беларусь, Литва и т.д.). Пищевая, лекарственная, медоносная и декоративная культура.

newsyou.info
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