Чем лечить солнечные ожоги

Листья салата лечит солнечные ожоги. Фото: nebolet.com.ua

Вылечить солнечные ожоги и угревую сыпь поможет маска из салата.

Она вполне безопасна и не вызывает аллергии - пишет Медицина 2.0.

Чтобы приготовить маску, надо мелко нарезать пучок салата и залить небольшим количеством воды. Тогда варить 5 минут.

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Отваренные листья салата выложить на салфетку, немного остудить и в теплом виде нанести на кожу.

Солнце может насытить нашу кожу необходимым для организма витамином D, а также предоставить нашей коже шикарный бронзовый оттенок. Однако оно может и навредить, оставив ожоги, пигментные пятна или более серьезные заболевания.