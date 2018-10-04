Чем грозит длительный перерыв в сексуальной жизни

Длительное затишье в сексуальной жизни больше вредит женскому здоровью. ФОТО: mirror.co.uk

Низкая сексуальная активность негативно сказывается на физическом и психическом здоровье. Больше вреда воздержание приносит женщинам.

Перечень возможных последствий длительного отсутствия секса подало известное британское издание Mirror.

1. Снижается либидо. Подобное случается не со всеми. Однако некоторые люди в результате длительного воздержания от сексуальной активности становятся вялыми и неповоротливыми, теряют сексуальное желание.

2. Ослабляются вагинальные стенки. Без регулярного секса мышцы истончаются. Из-за этого после восстановления сексуальной активности во время полового акта может возникать боль. Такое часто случается с женщинами в период менопаузы, посему им особенно рекомендуется регулярно заниматься сексом.

3. Появляется вагинальная сухость. Такое последствие характерно больше для женщин старшего возраста. Уровень гормона эстрогена в их организме и без того снижается на фоне возрастных изменений, а воздержание от секса еще более усугубляет ситуацию.

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4. Мучит сильная боль во время месячных. Секс в период менструации действует как обезболивающее. Матка является мышечным органом. Во время оргазма она сокращается и быстрее высвобождает менструальную кровь. Это способствует уменьшению спазмов. Кроме того, во время секса образуется большое количество гормона удовольствия, который тоже уменьшает интенсивность боли.

5. Возрастает вероятность развития импотенции. Длительное воздержание от секса может обернуться для мужчины появлением эректильной дисфункции. Особенно грозит это мужчинам старшего возраста.

6. Не находит выхода стресс. Секс оказывает антистрессовый эффект. Во время длительного перерыва в сексуальной жизни стресс накапливается, из-за чего могут возникать перепады кровяного давления.

Ранее рассказали, какие люди получают наибольшее удовольствие от секса. Оказалось, что это любители делать все по плану. Именно те пары, в которых партнеры заранее планируют свои романтические вечера, имеют высокие показатели удовлетворенности от секса. Об этом заявили немецкие психологи Рурского университета после исследования, проведенного с участием более 900 гетеросексуальных пар.