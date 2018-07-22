Чем чаще всего заражаются курорте

С отдыха на море привозят глистов Фото: blog.tickets2you.com

После отдыха на курорте украинцы еще долго лечатся дома. В море, аквапарке и бассейне быстро заражаются глистами. В Европе и Азии они есть в каждого третьего человека.

Об этом рассказала Ангелина Симонова, столичный паразитолог.

"Чаще всего привозят паразитов из Индии, Китая, Таиланда и Индонезии. К тому же, это новые их виды. Те, что десять лет назад были редкостью, теперь является нормой. Ими заражаются не только от пищи или воды, но и при хождении босиком по пляжа. Также это касается и промывки овощей в холодной воде из-под крана. Ею глистов не смыть", - говорит врач.

Люди чаще заражаются паразитами когда организм ослаблен стрессами, плохим окружающей средой и снижением иммунитета. выявить их сложно, потому маскируются под другие болезни. Простуду, астму, бронхит, туберкулез, гастрит и авитаминоз. Живут по несколько месяцев, а то и лет в организме человека.

Для очистки организма назначаю противоглистное препарат. Он убивает все виды паразитов.

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Советует пить медикаменты не менее двух раз за лето. Принимать их должно вся семья. Иначе после лечения можно заразиться снова.

Обычно анализа кала на выявление глистов недостаточно. Нужны еще образцы крови или мокроты.