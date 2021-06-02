Человек на 85 процентов зависит от того, что ест

2 июня более полусотни стран мира отмечают день здорового питания. Цель - донести людям важность потребления полезных продуктов. Объяснить силу влияния на качество и продолжительность жизни.

Автор: Jane D. from Pexels Правильное питание должно быть сбалансированным, полезным, вкусным и разнообразным.

Здоровое питание - это сбалансированное потребление белков, углеводов, жиров, витаминов и микроэлементов с учетом суточной физиологической потребности человека в пищевых и биоактивных веществах. Врачи предлагают придерживаться следующей схемы: белков отводить 30-35% рациона, жиров - 15-20%, углеводов - 45-50%. Узнать состав и калорийность продуктов можно из таблиц энергетической ценности, размещенных в интернете.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, человек почти на 80-85% зависит от того, какие питательные вещества потребляет. Доказано, что нерациональное питание сокращает срок жизни. Повышает риск возникновения ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, повышенного артериального давления и онкологии.

Правила здорового питания:

- употреблять пищу небольшими порциями четыре-пять раз в день;

- регулярно завтракать и не голодать в течение дня;

- не "заедать" плохое настроение, тревогу или депрессию;

- не есть "за компанию", если нет аппетита;

- не запивать жирную пищу холодными напитками, потому что жир застывает в пищеварительной системе;

- соблюдать питьевой режим;

- следить за размером порций;

- тщательно пережевывать пищу;

- не переедать;

- фрукты лучше есть на завтрак, до обеда или в качестве перекуса. Если употребляете их после основного приема пищи, начнут взаимодействовать с ней, бродить и закисать;

- забыть об алкоголе, остром, соленом, жареном, сладком.

Питание должно быть не только полезным и частым, но и разнообразным. Охватывать все продукты растительного и животного происхождения, которые содержат незаменимые соединения, особенно те, что в организме человека самостоятельно не образуются.

Резко переходить на здоровое питание вредно. Так можно нанести стресс организму. Делать это следует постепенно и без спешки.

Чтобы чувствовать себя здоровыми, следует налегать на зелень. Добавить в рацион курагу, чернослив, грецкие и кедровые орехи. Отдать предпочтение рыбе, а не мясу. Кроме этого пить не менее 1,5 л воды в день.