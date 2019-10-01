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вторник, 01 октября 2019 12:43

Был против вакцинации: кто может стать новым заместителем руководительницы Минздрава

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Был против вакцинации: кто может стать новым заместителем руководительницы Минздрава
Дибров стал противником вакцинации в 2009 году, после рождения второго ребенка. Фото: lifeimg.pravda.com

Заместителем министра здравоохранения может стать Сергей Дібров. Он блогер, который выступал против вакцинации.

Такой вывод можно сделать из декларации, опубликованной в публичном реестре НАЗК, пишет "Українська правда".

По словам Диброва, он стал противником вакцинации в 2009-м после рождения второго ребенка.

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"Я считаю право на отказ от вакцинации одним из методов защитить право на жизнь. И любое ограничение этого права - соответственно является ограничением права на жизнь", - написал он на странице в Facebook в поддержку акции антивакцинаторов у Офиса президента.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая не знает, кто такой Сергей Дибров, а подавать декларацию никому не запрещено. Она уверяет, что никогда с ним не разговаривала и не встречалась.

В Киеве подсчитали количество невакцинированных детей в школах и детских садах. Отмечается, количество непривитых детей в столичных учебных заведениях за год уменьшилась почти вдвое.

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