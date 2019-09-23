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понедельник, 23 сентября 2019 23:55

В Киеве стало вдвое меньше невакцинированных детей

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В Киеве стало вдвое меньше невакцинированных детей
Назвали количество невакцинированных детей в Киеве. Фото: WIlges

В Киеве подсчитали количество невакцинированных детей в школах и детсих садах.

Анализ наличия прививок было осуществлено на основании справок, выданных в медицинских учреждениях родителям детей. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Сейчас непривитых детей в школах Киева - 6,7%, в садах - 9,6%, включая учеников и воспитанников, которым вакцинация противопоказана", - говорится в сообщении.

Как отмечается, количество непривитых детей в столичных учебных заведениях за год уменьшилась почти вдвое.

"Однако медики утверждают, что несмотря на такую ​​положительную тенденцию, 16% непривитых детей, которые каждый день посещают школы, детские сады, различные кружки и секции, - достаточно большой показатель. Поэтому опасность вспышки вакциноуправляемых инфекционных болезней в детских коллективах сохраняется на высоком уровне" , - подчеркнули в ведомстве.

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Медики рекомендуют всем родителям, дети которых еще не получили плановые прививки, позаботиться о здоровье своих детей и осуществить процедуру вакцинации.

В Украине обновили Национальный календарь профилактических прививок в соответствии с рекомендациями ВОЗ и международной практики. Согласно ему, дети до 6 лет должны быть привиты от гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции.

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