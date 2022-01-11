Бустерные дозы не помогут, нужно делать новые вакцины – ВОЗ

В ВОЗ высказались против бустерной дозы. Фото: Reuters

Существующие бустерные дозы вакцин не помогут защититься от новых штаммов и мутаций Covid-19.

Необходимо разработать новые вакцины от Covid-19, которые оказывают высокое влияние на профилактику инфекции и ее передачи, в дополнение к предотвращению тяжелых заболеваний и смерти, говорится в заявлении Технической консультативной группы ВОЗ, опубликованном на сайте организации.

Коронавирус эволюционирует, поэтому те вакцины, которые используют для введения бустерных доз, вряд ли будут эффективны для борьбы с вирусом.

"Включая спрос на вакцины и эволюцию вируса, введение бустерных доз вряд ли будет эффективной защитой. Техническая консультативная группа по составу вакцины считает, что вакцины против Covid-19, которые оказывают значительное влияние на предотвращение инфекции и ее передачи, должны быть разработаны новые", – говорится в официальном заявлении организации.

В организации добавляют, что пока новые вакцины не изобретут, необходимо обновлять состав тех, которые уже существуют в мире.

"Пока такие вакцины не будут доступны, и по мере развития вируса Sars-CoV-2 потребуется обновление состава существующих вакцин против Covid-19, чтобы они продолжали обеспечивать рекомендованные ВОЗ уровни защиты от инфекции, включая Omicron и будущие варианты", – отмечают в организации.

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Привиться против Covid-19 бустерной дозой можно только через шесть месяцев после первого курса вакцинации. Эффективность после трех доз CoronaVac составляет 88-90%. После CoronaVac плюс бустер Pfizer – эффективность в среднем 92-95%.