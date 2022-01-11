Кузин рассказал, как в Украине будут проводить бустерную вакцинацию

Украина разрешила бустерную вакцинацию совершеннолетним. Фото: Reuters

Получить бустерную дозу вакцины против Covid-19 можно только через шесть месяцев после первого курса вакцинации.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о деталях бустерной вакцинации в Украине. Он сказал, что в Украине не было задержки с бустером, передает BBC.

"Европейская техническая группа по вопросам иммунизации, которая анализирует всю доказательную литературу, проводит оценку эффективности и безопасности смешивания вакцин, обнародовала официальное решение только 23 декабря. Действительно, несколько стран немного вырвались вперед и приняли решение, основываясь на собственном опыте", - сказал он.

За первые дни бустерной вакцинации около 20 тыс. человек сделали прививку. Значительного наплыва в пунктах вакцинации не было.

В Минздраве рассчитывают, что к очередной волне коронавируса бустер сделают 300-400 тыс. человек.

"И преимущественно фокус будет на представителях объектов критической инфраструктуры и медицинских работниках. Поскольку эти сферы являются ключевыми во время вспышек. Такие цифры и охваты позволят функционировать больницам и объектам критической инфраструктуры, потому что люди там будут защищены", - сказал Кузин.

Кузин заверил, что вакцин хватит украинцам. У Украины есть контракты с производителями.

"Есть рекомендации делать бустер мРНК вакцинами - это Pfizer или Moderna. Выбирать между ними можно. За исключением вакцины CoronaVac. После нее рекомендуется делать бустер Pfizer или CoronaVac", - сказал медик.

Эффективность после трех доз CoronaVac составляет 88-90%. После CoronaVac плюс бустер Pfizer - эффективность в среднем 92-95%.

"После бустерной дозы не регистрируют увеличения побочных эффектов. В странах, где уже широко вводят бустер, количество неблагоприятных событий такое же, как и при базовом курсе прививок", - добавил медик.

Бустер нельзя получить раньше, чем через шесть месяцев после предыдущего курса вакцинации.

"Оптимальный срок введения бустерной дозы составляет от шести до девяти месяцев. Но даже если через 10 месяцев человек придет, то все равно будет бустер", - сказал Кузин.

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В Минздраве планируют создать отдельные мобильные бригады для бустерной вакцинации в организованных коллективах.

6 января Министерство здравоохранения разрешило бустерную вакцинацию для всех граждан от 18 лет. Для бустерной дозы Минздрав рекомендует Moderna или Comirnaty от Pfizer. Тем, кто привился CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.