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воскресенье, 12 декабря 2021 12:44

Бустерная вакцинация может начаться с середины января - Радуцкий

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Бустерная вакцинация может начаться с середины января - Радуцкий
Украина уже подписала контракты на бустерные дозы. Фото: Pexels

Министерство здравоохранения может ввести бустерную вакцинацию против коронавируса с середины января следующего года.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сказал об этом в эфире программы "Полюса" на телеканале UA: Первый.

Государство заключило контракты на бустерные дозы на 2022 и 2023 годы.

"Уже по 25 млн доз у нас законтрактовано. Это контракты как раз под бустерные дозы. У нас Минздрав рассматривает вопрос бустерной дозы где-то с середины января", - сказал Радуцкий.

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Как и в случае с гриппом вакцинироваться против коронавируса нужно будет каждый год, предположил нардеп.

6 декабря вступят в силу обновленные правила адаптивного карантина. Они будут касаться прежде всего невакцинированных граждан. Наибольшие изменения в правилах карантина затронут желтый уровень эпидемической опасности. Бизнес обяжут проверять документы о вакцинации или отрицательный тест.

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Дата
12
декабря

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