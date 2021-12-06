Бустерная доза Covid-вакцины уже необходима некоторым украинцам

Украинцам можно вводить бустерную дозу. Фото: Reuters

В Украине уже пришло время делать третью, бустерную дозу вакцины от коронавируса.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

"Ранее Виктор Ляшко говорил, что с января будет вакцинация бустерной дозой, в то время как 50% населения получают первую дозу. Почему мы ждем - непонятно. Потому что мне кажется, это решение уже принято и некоторые страны уже вакцинируют бустерной дозой. Необходимость в этом есть. Есть категории людей, которые вакцинировались первой и второй дозой более шести месяцев назад, и им уже можно вводить бустерную дозу. Также бустерная доза предлагается людям пожилого возраста, с хроническими заболеваниями, если они до этого вакцинировались двумя дозами. Необходимость есть, люди, которым ее можно предложить, есть", - сказала Мухарская, комментируя слова министра здравоохранения о том, что Украина ждет решения ЕС о 9-месячном интервале между вакцинациями.

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По ее словам бустерная доза является помощью основному циклу, и этим она отличается от повторной вакцинации.

"Бустерная доза — это помощь основной вакцинации. Если будет решение делать новую вакцинацию, как каждый год после гриппа, то тогда будем каждый год вакцинироваться от коронавируса", - сказала Мухарская.

В Украине бустерной дозой Covid-вакцины начнут прививать с января 2022 года. В то же время ВОЗ призывает сначала вакцинировать как можно больше населения, чтобы приостановить активную циркуляцию вируса, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.