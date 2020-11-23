Будут ли в Киеве массово тестировать людей на коронавирус

По словам Виталия Кличко, в Киеве проводят 350 тестов на 100 тыс. населения. Фото: pixabay.com

В Киеве не будут проводить массовое тестирование людей. Это слишком сложно сделать технически.

Лаборатории не успеют за короткое время обработать такое большое количество тестов, заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

"Давайте начнем с того, что ни одна большая страна не делает массового тестирования своих граждан. Это слишком сложно: и технически, и логистически. Лаборатории не успеют за короткое время обработать большое количество тестов. Бесплатные же тесты в государственных медицинских учреждениях делают пациентам с подозрением на Covid-19 только по рекомендации врача", - сказал Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В больнице Киева госпитализировали рекордное количество Covid-пациентов

По словам мэра, в столице проводят наибольшее количество тестирований в стране - более 350 тестов на 100 тыс. населения.

Защитить от коронавируса могут клетки, которые появляются после перенесенных простуд. Об этом заявили ученые. Т-клетки целенаправленно атакуют пораженные вирусом клетки и защищают человека от заражения.