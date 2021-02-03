Будет ли действовать вакцина на мутировавший коронавирус

Коронавирус в Украине: как действует вакцина на новые штаммы. Фото: pravda.com.ua

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что вакцины против коронавируса могут понадобиться на долгие годы. Ведь есть вероятность, что ежегодно под новый штамп вируса нужно будет менять вакцину.

Об этом рассказывает Юрий Ганиченко, старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики.

"Стоит отойти от мыслей институтов, а ссылаться на данные от исследований. Одно из таких провела ВОЗ. Одобренная вакцина в мире действует до мутировавшего коронавируса. Поэтому пока нет угрозы, что она не будет действовать на все штаммы. Они скорее распространяются, но нет подтверждений что в них меняется сложность течения заболеваемости", - объясняет специалист.

С середины февраля в Украине запускают вакцинацию от коронавируса. Она будет проходить в гораздо больших масштабах, чем прививка до сих пор. Страна ведет переговоры о поставках вакцины. В этом использовали опыт вакцинации от гриппа и других стран-соседей.

Пока все организовано на высоком уровне. Начиная от создания дорожной карты и заканчивая логистикой. Вопрос в том достаточно ли этого, чтобы перераспределить препарат на местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертность растет: новые данные по коронавирусе в Украине

О ситуации с заболеваемостью коронавирус можно судить не по количеству диагностированных людей, а реально больных. Точный показатель того, что происходит в Украине - количество госпитализированных людей. Она стабильна с ноября, некое плато. Падает в Украине не количество больных, а выявленных случаев. Это не свидетельствует о спаде эпидемии. Ситуация сложная, потому что есть еще много больных с тяжелым течением. Занятость коек в отделениях составляет 30% уже третью неделю, в реанимации 40%.

Люди, которые уже переболели Covid-19, чаще жалуются на слабость, головную боль, высокую температуру и боли в конечностях даже после 1-й дозы Covid-вакцины. В бывших пациентов также наблюдаются и более высокие уровни антител. Поэтому ученые допускают, что лицам, перенесшим инфекцию, хватит однократного прививки.