"Британский" штамм Covid-19: ученые рассказали о смертоносности вируса

Другие исследователи также отметили, что их удивили выводы Джонсона. Фото: pixabay.com

Нет доказательств того, что "британский" штамм Covid-19 более смертоносен. Пока рано делать какие-то выводы из-за нехватки данных для изучения.

Об этом заявили ученые из Великобритании, которые работают над исследованием вируса, пишет BBC.

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"Вопрос о том, является ли штамм более опасен с точки зрения смертности, я думаю, все еще остается открытым", - пояснил профессор Грэхем Мэдли, соавтор исследования, на которое 22 января ссылался премьер-министр Британии Борис Джонсон, называя новую мутацию более смертельной.

Другие исследователи также отметили, что их удивили выводы Джонсона и его преждевременное заявление. В то же время эксперты говорят, что вероятность такой возможности примерно 50/50.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "британский" штамм коронавируса может быть не только более заразным, но и приводит к большему количеству смертей, чем обычный. В то же время он уточнил, что данные не являются окончательными и ожидается, что имеющиеся вакцины будут действовать и против него. Мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2 обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года. Он начал активно распространяться в конце ноября — начале декабря. Из-за этого многие страны начали закрывать границы с Великобританией, а в самой стране ужесточили карантинные ограничения.