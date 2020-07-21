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вторник, 21 июля 2020 09:45

Британская вакцина против коронавируса тренирует иммунную систему: опубликовали первые результаты испытаний

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Британская вакцина против коронавируса тренирует иммунную систему: опубликовали первые результаты испытаний
Великобритания уже заказала 100 млн доз новой вакцины. Фото: unsplash.com

Вакцина против коронавируса, разработанная в Оксфордском университете, тренирует иммунную систему и может быть безопасной.

Результаты испытаний, опубликованные в медицинском журнале The Lancet, показывают, что вакцина, которая находится в стадии разработки компанией AstraZeneca и учеными из Британского Оксфордского университета, не вызывала каких-либо серьезных побочных эффектов. Она вызвала иммунные реакции антител и Т-клеток. Об этом сообщает Reuters.

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Испытания с участием около 1077 человек показали, что инъекция привела к тому, что они вырабатывали антитела и лейкоциты, способные бороться с коронавирусом - с данными ВВС. Однако у 70% людей во время испытания развилась температура или головная боль.

Как утверждают исследователи, с этим можно справиться обычным парацетамолом.

Результаты обнадеживающие, но еще слишком рано говорить, достаточно ли этого, чтобы обеспечить защиту. Сейчас проводят более масштабные испытания. Великобритания уже заказала 100 млн доз вакцины.

20 июля сеть подорвала информация, что представители высшего руководства и крупные бизнесмены России с апреля вакцинированы экспериментальным препаратом против Covid-19 местной разработки.

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