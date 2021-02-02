Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев

"Советский Союз изменил кулинарные привычки украинцев. После Голодомора и перед Второй мировой войной в СССР развернулось настоящее строительство советского образа питания", - Игорь Лубянов Рисунок: Владимир Казаневский

Кулинарные привычки - это то, что принципиально отличает представителей разных стран и народов, - пишет журналист Игорь Лубянов для журнала "Країна".

"Помните" Московиаду "Юрия Андруховича - он выдал там замечательный иронический пассаж об антропологии:

"Тепер будь-який тутешній шовінюга має всі підстави казати: "Да ми єдіний народ! Ми вєдь даже внєшнє нічем не отлічаємся!" І слабкими будуть мої аргументи про Пилипа Орлика й козацьке бароко. Або про Веделя і заквітчаний барвінком меч. Бо він лише кивне головою на оцих сплячих товстих людей, нещасних і вбогих, але навіть несвідомих того, що вони нещасні і вбогі. Лише кивне головою", цитирует Игорь Лубянов.

"Так и с кухней. Достаточно качнуть головой: "Да вы же едите то же, что и мы". И напрасны будут другие аргументы.

В ноябре прошлого года Украина подала борщ для признания его культурным наследием ЮНЕСКО. И вот уже почти полгода из российских сайтов не исчезают статьи, украинцы - националисты и не понимают, что борщ - это "общее", и его нельзя регистрировать как украинское блюдо.

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Советский Союз изменил кулинарные привычки украинцев. После Голодомора и перед Второй мировой войной в СССР развернулось настоящее строительство советского образа питания. Малозаметное, но очень эффективное и самое длительное, возможно, из всего, чего достигли русские. Возглавил это близкий соратник Сталина Анастас Микоян. Издали кулинарную библию СССР "О вкусной и здоровой пище". И ввели систему общественного питания - создали упрощенные варианты известных блюд, добавили "национальные" в советской интерпретации, и все это запустили в массовое потребление. А подбор продуктов в советских магазинах, постоянные дефициты и другие особенности сферы торговли СССР окончательно создали лицо советской кухни - праздничной и будничной. Она до сих пор царит в Украине. По крайней мере, в городах.

Процесс в целом подобный тому, что произошло с языком.

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