Борьба с курением в Украине: что подготовили для курильщиков

Борьба с курением. Фото: apf-online.org

Министерство здравоохранения обнародовало законопроект, в котором предлагается существенно усилить контроль за производством и оборотом табачных изделий. В документе сказано, что ароматизированные сигареты и сигареты с высоким содержанием смол и никотина в стране нужно запретить.

В законопроекте к обычному курению приравнивают и использования электронных сигарет. Такие нормы в нашем законодательстве отсутствуют и люди, которые курят электронные сигареты в общественных местах, смело заявляют, что курением это и вовсе не считается. В новом документе сказано, что курение табачных изделий будет включать в себя не только сгорания табака, но и нагрева, и тление, - пишет Сегодня.

Определили норму, которая призвана обязать импортеров и производителей электронных сигарет и заправочных контейнеров к ним информировать центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения, о каких-либо изделия, которые они планируют ввести в обращение на территории Украина. Такие сообщения нужно будет подавать в электронной форме за шесть месяцев до запланированного введения в оборот. В случае нарушения требований этого закона предусмотрен штраф от 5 до 50 тыс. Грн.

Законопроект добавляет множество новых запретов. В частности, на территории Украины хотят запретить реализацию, производство (кроме того, что идет на экспорт) и импорт: табака для перорального применения; сигарет, в которых показатели содержания превышают: никотина - 1,0 мг, смолы - 10 мг, монооксида углерода - 10 мг табачных изделий, на упаковке которых отсутствуют определенные действующим законодательством медицинских предупреждений; сигарет и табака для самокруток с характерным запахом и вкусом (полученным в результате действия добавки или комбинации добавок, в том числе, среди прочего, фрукты, пряности, травы, спирт, конфеты, ментол или ваниль) табачных изделий, содержащих такие добавки, как витамины или другие добавки, которые создают впечатление, что табачное изделие имеет преимущества для здоровья или приводит к уменьшению рисков для здоровья; кофеин или таурин и другие добавки, которые ассоциируются с энергичностью и жизненной силой; добавки, обладающие свойствами делать выбросы цветными; для табачных изделий для курения, добавки, облегчающие вдыхания дыма или усвоения никотина; добавки, которые имеют канцерогенные, мутагенные или репродуктивно токсичные свойства в несгораемой форме; сигарет и табака для самокруток, содержащих вкусо-ароматические добавки в любых компонентах, таких как фильтры, бумага, упаковка, капсулы, или имеют какие-либо технические характеристики, позволяющие изменять запах или вкус соответствующих табачных изделий, или же интенсивность дыма ; табачных изделий с использованием на их упаковке или на самих табачных изделиях любых элементов или признаков (тексты, символы, названия, торговые марки, образные или другие признаки), которые: рекламируют табачное изделие или способствуют его потребления; включают информацию о содержании никотина, смол и т.д..; указывают на то, что определенное табачное изделие является менее вредным, чем другие; сообщают о вкус, запах, любых вкусоароматических добавках или об их отсутствии; напоминают пищевой или косметический продукт; вводят в заблуждение, что определенное табачное изделие имеет экологическое преимущество.

"Директива 2014/40 / ЕС предусматривает новые правила маркировки табачных изделий, а именно: увеличение размера изображений (предупреждающие о вреде - Ред.) И их ежегодная ротация, введение определения и регулирования электронных сигарет, заправочных контейнеров и травяных изделий, предназначенных для курения; запрет использования вкусовых добавок к табачным изделиям, как одного из средств маркетинга, уменьшение допустимых норм содержания никотина, смолы и монооксида углерода, введение отчетности по ингредиентам и добавкам к табачным изд лиями установление меха низма контроля за оборотом табачных изделий ", - рассказывает в комментарии сайту" Сегодня "Ирина Сисоенко.

На каждой упаковке табачных изделий должны быть медицинские предупреждения о вреде курения, комбинированные с цветными фотографиями. В целом предупреждения должны занимать не менее 65% площади пачки. Они также должны быть нанесены и упаковки электронных сигарет и контейнеров для заправки, правда, здесь их площадь не должна быть менее 30%.

К тому же, нельзя будет продавать табачные изделия поштучно. Так, за продажу упаковок, в которых менее 20 сигарет, или же просто за поштучная продажа сигарет (кроме сигар) штраф от 1 до 10 тыс. грн.

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