"Больных на Covid-19 больше, чем сообщает официальная статистика" - инфекционист

Ольга Голубовская прокомментировала ситуацию с ковидной статистикой. Фото: скриншот с видео

Инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская сообщила, что реальная статистика больных на коронавирус в мире превышает данные официальной.

Подробностями поделилось издание Укринформ.

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Голубовская считает, что многие люди болеют бессимптомно. Они не делают тестов и не попадают в статистику.

По словам врача, статистику смертности от Covid-19 также нужно анализировать.

Из 7 коронавирусов, которые циркулируют в природе и вызывают у человека болезни, опасны 4. Они есть постоянно и мы всю жизнь заражались этими коронавирусами, рассказала инфекционист Ольга Голубовская.