Более трети украинцев уже полностью вакцинированы

Статистика по коронавирусу за 25 ноября от Минздрава / Минздрав

Уже 42,4% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против Covid-19. 34,2% украинцев полностью вакцинированы. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять более 40%.

За сутки 25 ноября в Украине зафиксировали около 16 тыс. новых случаев коронавируса. Одну дозу вакцины получили 81,5 тыс. человек, а полностью вакцинировали – 192,359 тыс. Об этом пишет на странице Facebook "Министерство здравоохранения".

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Также за минувшие сутки в больницы попали 3,2 тыс. украинцев, а 608 скончались. За все время пандемии в Украине заболели 3,4 млн человек. Умершие – 84,149 тыс.

С начала вакцинации получили одну дозу – 13,16 млн. украинцев, полностью вакцинированные – 10,61 млн.

88,2% госпитализированных из Covid-19 на прошлой неделе – невакцинированы и не имели никакой дозы вакцины. Вакцинация – единственный эффективный способ защититься от коронавируса, заявляют в Минздраве.

По состоянию на пятницу в мире коронавирусом переболело более 260,3 млн человек. Умерли от болезни почти 5,3 млн.