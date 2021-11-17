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среда, 17 ноября 2021 09:16

Более 9 млн украинцев полностью вакцинировали от Covid-19

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В Украине с начала вакцинальной кампании от коронавируса полностью привились более 9 млн человек.

За прошліе сутки курс иммунизации завершили более 180 тыс. украинцев, сообщает Министерство здравоохранения. Всего от коронавируса вчера вакцинировали 294 855 человек.

"Одну дозу 16 ноября получили 114 029 человек, полностью иммунизировали - 180 826 человек. Работали 1122 мобильные бригады, 3252 пункта и 451 центр вакцинации", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/moz.ukr
  Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, подчеркивают в Минздраве.
Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, подчеркивают в Минздраве.

Вакцинировали тремя препаратами: Pfizer, Sinovac и AstraZeneca. С начала вакцинации первую дозу получили 12 445 579 человек, двумя дозами вакцинировали 9 068 241 человека. Всего сделали 21 513 820 прививок.

88,2% госпитализированных с коронавирусной инфекцией на прошлой неделе не получали ни одной дозы вакцины от коронавируса.

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За последние сутки в Украине выявили 18 668 новых больных коронавирусом. Из них детей - 1312, медработников - 403. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 263 417 человек. Умерли 78 754 пациента, из них 769 - за последние сутки. Выздоровели 2 684 584 человека, за последние сутки - 20 211.

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17
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