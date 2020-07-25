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суббота, 25 июля 2020 10:16

Более 63 тыс. человек заразились коронавирусом в Украине

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Более 63 тыс. человек заразились коронавирусом в Украине
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Ровенской области Фото: Reuters

По состоянию на 25 июля в Украине лабораторно подтверждено 63 929 случаев Covid-19.

Всего за сутки зафиксировали 1 106 новых случаев, сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

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За сутки умерло 19 человек, всего от коронавирусной болезни умерли 1 590 человек. Всего выздоровели 35 497 человек, за сутки - 611.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Ровенской области - 143, г. Киеве - 129, Львовской области - 114, Одесской области - 97 и Ивано-Франковской области - 85.

По состоянию на 24 июля в Украине лабораторно подтверждено 62 823 случая COVID-19, за сутки - 972.

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