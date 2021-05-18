Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт

Болезни сердца занимают первое место среди причин смертности в Украине, опережают даже рак. Ежегодно в стране регистрируется 50 тыс. случаев инфаркта миокарда. Недуг коварен. Может годами давать о себе знать симптомами, которые, на первый взгляд, не характерны для него.

О том, как уберечься от инфаркта, что должно насторожить и как Covid-19 повлиял на сердечно-сосудистые заболевания в целом Gazeta.ua рассказала Анна Солощенко, столичный кардиолог.

Автор: Анна Солощенко "Причиной большинства инфарктов является атеросклеротическая бляшка в сосуде сердца", - сказала Анна Солощенко.

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Правда ли что инфаркт помолодел?

Если раньше инфаркт относили к заболеваниям пожилого возраста - 60 плюс, то теперь в зоне риска люди старше 35 лет. Есть статистика, которая говорит о том, что мужчины страдают инфарктом больше, но и женщины болеют немало. До менопаузы половые гормоны защищают женщин от инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых катастроф. С наступлением климакса, когда уровень женских половых гормонов в крови снижается, риски женщин получить инфаркт с мужчинами уравниваются. Инфаркт помолодел потому, что нерешенные генетические проблемы наших родных проявляются в каждом следующем поколении. Инфаркт помолодел потому, что нерешенные генетические проблемы наших родных проявляются в каждом следующем поколении К тому же, в более раннем возрасте. Кроме того образ жизни, который мы ведем сейчас, отличается от того, что вели наши предки. Мы не едим натуральную пищу. Принимаем много соли, трансжиров, быстрых углеводов, которые увеличивают риск возникновения инфаркта. Наши бабушки и дедушки больше двигались, мы же это делаем редко. Ведь у каждого второго человека есть машина и он мало ходит. Кроме того, среди молодежи широко распространено курение.

Кого недуг поражает чаще всего?

В опасности люди, имеющие много факторов риска. Условно их разделяют на две группы: на которые мы можем повлиять - модифицированные, и те, на которые повлиять невозможно. К последним относится возраст, пол и наследственность. К факторам на которые повлиять возможно относятся: повышение давления до 130 на 80, уровня сахара более 5,6, холестерина (как общего, так и его плохих фракций). Также сюда относится неправильный образ жизни: курение, лишний вес, индекс массы тела выше 25, употребление алкоголя, злоупотребление жирной пищей, сладостями, трансжирами и тому подобное.

Какая причина возникновения инфаркта?

Большинство инфарктов возникают из-за атеросклеротической бляшки в сосуде сердца. У человека есть коронарные сосуды, по которым к мышце сердца, что неустанно работает всю жизнь, приплывают вместе с кровью кислород и питательные вещества. Собственно, ишемические болезни сердца наиболее выражены, это крайний случай инфаркта. Когда в стенке коронарного сосуда начинает откладываться холестерин, лишние жиры и эта бляшка могут значительно помешать, ограничить приток крови к сердечной мышце. Сверху этой бляшки есть крышка, которая может трескаться. Тогда с кровью на нее оседают тромбоциты, образуя тромбы и полностью перекрывая просвет сосуда. То есть этот участок сердца, который получал кислород, на время остается без питания и умирает - это и есть инфаркт миокарда. Со временем на этом месте образуется рубец соединительной ткани и тот участок уже не принимает участие в сокращении - в работе сердца. Поэтому соседние участки вынуждены брать на себя эту функцию.

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Какие симптомы должны насторожить человека?

Есть острые симптомы, когда инфаркт уже возникает, а также те, которые только предшествуют недугу за многие годы.

Есть острые симптомы, когда инфаркт уже возникает, а также те, которые только предшествуют недугу за много лет

Ко вторым я бы отнесла повышенный уровень сахара, давления, холестерина, одышку при физической нагрузке и дискомфорт за грудиной. Ощущение перебоев в работе сердца и др. Типичную клиническую картину инфаркт имеет не всегда. В некоторых случаях есть атипичные формы, которые также свидетельствуют о том, что необходимо немедленно обследоваться. Типичны боль за грудиной, или боль в области сердца жгуче-сжимающего характера, которая возникает без причины и является интенсивной. Может отдавать в левую руку, плечо, спину в нижнюю челюсть. Сопровождаться ощущением нехватки воздуха, одышкой, холодным потом и тому подобное. Атипичные формы могут иметь желудочно-кишечную форму. Возникает тошнота, рвота, боли в желудке. Может не печь, а сжимать и иметь другой характер. Например, болеть только левая рука, между лопатками или нижняя челюсть. Такие формы инфаркта также встречаются. У меня был пациент, у которого болели зубы и он ходил к стоматологу пока не узнал, что пережил инфаркт. Такое редко, но бывает.

Как оказать первую помощь?

Инфаркт лечат исключительно в больнице. Но пока едет "скорая", человеку надо оказать первую помощь. Если инфаркт возник на уровне повышенного давления, его нужно снизить.

Если инфаркт возник на уровне повышенного давления, его нужно снизить

Резко снижать запрещено, потому что человек дополнительно может получить инсульт. В случае гипертонического криза давление разрешено сбить лишь на 40 миллиметров ртутного столба. При этом следует использовать препараты короткого действия, которые принимают под язык, например, Каптопрес и тому подобное. Не надо путать препараты скорой помощи и те, которые принимаем ежедневно для предупреждения повышенного давления, ведь они длительного действия, и начнут работать не очень скоро. Если человек наглотается таких таблеток - например, выпил одну, результата нет, вторую - тоже, а потом через два-три часа они подействуют и надо будет вызывать скорую. Но уже, чтобы поднять давление. Кроме того, есть препараты нитроглицерина, которые могут временно помочь. Но ими не стоит злоупотреблять. Следует рассосать одну таблетку, если через 10 минут давление позволяет, можно выпить еще одну при условии, если давление не снизилось. Третье, что можно сделать - разжевать кардиологический аспирин. Но он не должен быть в оболочке. В ней есть кишечно-растворимый аспирин, он долго всасывается, а нам надо быстрое действие. Поэтому таблетку разжевывают и тогда она гораздо быстрее даст желаемый эффект.

Инфаркт лечат только медикаментозно?

Если человек уже попал в больницу в зависимости от состояния ему предоставляют медикаментозное лечение: разжижения крови, холестерина, нормализация давления и т.д., стабилизация атеросклеротической бляшки. Но во время инфаркта такие методы ограничены, поскольку бляшка достаточно твердая и устойчивая субстанция, которую невозможно рассосать лекарствами. Вторая группа лечебных мероприятий является более эффективной - хирургическая. Если человек сразу попадает на стол операционной и у него острая фаза инфаркта, пациенту проводят коронарографию - в руку вводят контрастное вещество и видят как она на фоне рентгена наполняет сосудики. Благодаря чему можно увидеть бляшку и таким же образом - малоинвазивным через руку без разрезов эту бляшку удалить хирургическим путем с помощью стентов. То есть через артерию на руке вводят специальный зонтик, который не вызывает тромбообразования. Его подводят к месту сужения, бляшки и зонтик раскрывается, восстанавливает кровообращение. Далее, в течение длительного времени, пациент принимает специальные лекарства для разжижения крови, чтобы этот стент вжился и стал частью сосуда и там тромбообразования не повторялось. Но главное обратиться вовремя в больницу. Если человек будет откладывать поход до последнего, то это окошко, в течение которого можно сделать данную операцию, восстановить кровоснабжение и спасти сердечную мышцу, невелико - несколько часов. В таких случаях, если успеть, можно даже предотвратить инфаркт. Подобную операцию могут назначить и планово, после прохождения специального теста - проба физической нагрузкой. Во время него человек крутит педали велосипеда, а ему делают кардиограмму. Благодаря этому можно установить наличие бляшки в коронарных артериях. Те, кто получают положительную пробу физической нагрузки идут на плановую коронографию. Если бляшек много и они в труднодоступных местах, случай запущенный, тогда человека направляют на аортокоронарное шунтирование. Это открытая операция на сердце.

Если бляшек много и они в труднодоступных местах, случай запущенный, тогда человека направляют на аортокоронарное шунтирование. Это открытая операция на сердце

Как предотвратить заболевание?

Если у человека есть определенные факторы риска, то можно не допустить образования этой бляшки. Нужно вовремя начать медикаментозную профилактику, изменить образ жизни, правильно питаться, нормализовать вес. Проходить профилактический осмотр у кардиолога хотя бы раз в год.

Увеличилось ли количество больных с инфарктом через коронавирус?

Да, потому что коронавирус - болезнь, обостряющая те проблемы, которые у человека были до него. Если человек был гипертоником, коронавирус может привести к слишком высоким цифрам давления. Если есть склонность к сгущению крови, появятся атеросклеротические бляшки, он может спровоцировать тромбирование бляшек и образовать тромбы в других местах. Вообще интоксикация, температура, обезвоживание, которое сопровождают тяжелое течение ковида, способствует тромбированию. Инфаркт и инсульт могут быть осложнением коронавируса, если вовремя не сдать анализы, не снизить давление, не обратиться к врачу. На 5-6 день коронавируса рекомендуют сдать определенные анализы, по плотности крови, тромбообразованию. Уже доказано, что хронические сердечно-сосудистые пациенты, которые принимали правильно подобранные лекарства годами, переносят коронавирус без осложнений.

От сердечно-сосудистых заболеваний можно защититься, если есть одно яйцо в день. Их потребление уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, геморрагического и ишемического инсультов.