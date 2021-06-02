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среда, 02 июня 2021 11:12

Боль в суставах снимают уколами гиалуроновой кислоты

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Боль в суставах снимают уколами гиалуроновой кислоты
Гиалуроновая кислота снимает боль в суставе при артрозе. Фото: life.pravda.com.ua

Вредно лежать на диване, когда болят колени. Особенно, если у них есть хруст и деформация сустава. Это свидетельствует о его износе и артрозе.

Об этом рассказал Gazeta.ua Дмитрий Яровой, столичный ортопед.

"Никакие лекарства не вернут сустава в прежнее состояние. Хрящевая ткань становится тоньше безвозвратно. Можно лишь затормозить процесс и облегчить боль. Чаще болеют женщины из-за гормональных перепадов. У мужчин может развиться от сахарного диабета или подагры", - пояснил врач.

Нужно сделать УЗИ мягких тканей и рентген, чтобы определить состояние костей. Врач определяет лечения. Это могут быть мази для уменьшения воспаления и отека. Также компрессы, противовоспалительные препараты и лечебная физкультура.

Хороший эффект дает введение в сустав гиалуроновой кислоты. Она эластична и хрящ не трет, а скользит. Поэтому меньше стирается.

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Новейшей процедурой является костномозговая стимуляция. Врач зачищает в суставе участка повреждения хряща. А где ткань выбита к кости, делает отверстие. Тогда вещество костного мозга со стволовыми клетками попадет на поврежденный хрящ и запломбирует его.

Впоследствии она превратится в ткань, подобную хрящевой, и боль уменьшится. Если это не поможет, то надо заменять сустав на эндопротез.

Когда человек начинает терять лишние килограммы, наиболее очевидным изменением является уменьшение объема талии. Но происходят и другие изменения, которые мы часто не замечаем. Самое интересное, что некоторые из них, несомненно, положительные, а некоторые - так себе.

Вес, приходящийся на колени, уменьшается всего на килограмм на каждые сброшенные 4 кг. Потеря веса может также уменьшить боль в суставах.

Автор: Екатерина Романчук
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