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четверг, 27 августа 2020 13:24

Бабкин с женой подхватили Covid-19

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Бабкин с женой подхватили Covid-19
Сергей и Снежана Бабкины заболели коронавирусом. ФОТО: Іnstagram.com/babkin_official

Звездные супруги Сергей и Снежана Бабкины заболели коронавирусом. Об этом они сообщили на своей странице в Instagram и разместили фото, где больные лежат в постели.

Музыкант заверил, что не представляют, где могли заразиться. Мол, с больными не контактировали, придерживались социальной дистанции, носили маски и дезинфицировали руки.
Бабкин также написал, что все началось 4 дня назад. Его жена почувствовала недомогание: было легкое першение в горле и ломота в теле.
"На следующий день внезапно появился сухой кашель, горло не болело. Температура поднялась до 37,1. Она сразу позвонила нашему семейному врачу, Андрей Юрьевич порекомендовал сдать тест. Это был День Независимости ", - описал начало болезни Бабкин.

Музыкант говорит, что в этот день находился на съемках и чувствовал себя хорошо, тогда как у Снежаны температура поднялась до +38,6°С.

На следующий день внезапно появился сухой кашель, горло не болело


"Врач приехал к нам в отель ближе к вечеру. Я уже вернулся, был рядом, поддерживал и переживал за нее. Врач взял ПЦР-тест у Снежаны и за компанию у меня ", - добавил Сергей.

По словам Бабкина, на следующий день жена проснулась от сильной боли во всем теле, температура была *37°С.
"Пропало обоняние, хотя нос забит не был. И еще сильное жжение в области позвоночника, в грудном отделе. Поехали, сделали КТ и развернутый анализ крови, на всякий случай. Сегодня утром пришел положительный результат теста ", - написал музыкант.

Сейчас Бабкины находятся на самоизоляции. О своей болезни сообщили всем, с кем контактировали.
"Кажется, что Covid-19 где-то далеко. Но на самом деле он очень близко. Прошу всех быть предельно внимательными и аккуратными! Соблюдать меры безопасности и прислушиваться к себе. Не игнорировать первые симптомы. Наше здоровье - главное, что есть у нас! Берегите себя и близких ".

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По состоянию на 27 августа, количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось на 220 человек. Это на 125 инфицированных больше, чем за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 12 468 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

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Дата
27
августа

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