AstraZeneca поставит в ЕС дополнительные 9 млн доз вакцины

Кроме этого, стороны договорились, что AstraZeneca развернет производство препарата в Европе. Фото из открытых источников

Разработчик вакцины от коронавируса AstraZeneca поставит в Евросоюз еще 9 миллионов доз препарата. В первой партии всего будет 40 миллионов доз.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Она также рассказала, что британо-шведская компания начнет распространение препарата на неделю раньше изначально оговоренного срока. Кроме этого, стороны договорились, что AstraZeneca развернет производство препарата в Европе.

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Как сообщалось, итальянское агентство по лекарственным средствам (AIFA) не рекомендует использовать вакцину от коронавируса британской компании AstraZeneca людям старше 55 лет.