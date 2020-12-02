Антитела можно обнаружить после 6 месяцев после заражения Covid-19 - ученые

Антитела в организме сохраняются 6 месяцев. Фото: www.5.ua

Японские ученые заявили, что антитела можно обнаружить не менее чем через 6 месяцев после заражения в организме людей, переболевших Covid.

Исследование проводил Йокогамський университет. 376 человек в возрасте от 20 до 70 лет участвовали в исследовании, о сообщает NHK.

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Анализ крови, взятый через полгода после заражения, показал антитела в 97% людей с бессимптомными или легкими симптомами. 100% обнаружили при умеренных или серьезных симптомах. Результаты исследования подтвердили, что люди с антителами могут иметь более низкий риск заражения в течение не менее 6 месяцев.

По мнению японских ученых, это открытие является хорошей новостью для разработки вакцины, однако для точных результатов необходимо дополнительное исследование. Его планируют провести через полгода.

Украина продолжает разработку собственной противокоронавирусной вакцины. Кандидат на вакцину 6 месяцев проходил доклинические испытания на животных. Готовятся к следующей стадии испытаний.