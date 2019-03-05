Анита Луценко объяснила, как убрать дряблую внутреннюю часть бедра

Для решения проблемы дряблости внутренней части бедра Анита советует воспользоваться сокращением мышц по методике Кегель Фото: instagram.com/anitasporty

Анита Луценко ответила на один из самых болезненных вопросов, который возникает у многих женщин во время похудения и активных тренировок. Как похудеть и подтянуть внутреннюю часть бедер.

Необходимы действительно длительные и упорные тренировки, чтобы привести эту часть в тонус, подтянуть и сделать упругой и красивой. На своей instagram странице Анита Луценко объяснила, как можно подтянуть эти мышцы и какие наиболее распространенные факторы приводят к их вялости.

Эта зона напрямую зависит от мышц внутренних - "женских" С подобной проблемой сталкиваются женщины, рожавшие. Также в зоне риска - женщины, которые поднимали тяжести во время беременности. Кстати, сюда же фитнес-тренер включает неверные тренировки, которые не рассчитаны для беременных. А также приседания со штангой после родов. Еще под ударом - женщины после 40-ка, а также те, у кого нет секса два раза в неделю.

"Вам нужно тренировать мышцы тазового дна ежедневно", - говорит Луценко.

Следовательно, для решения проблемы дряблости внутренней части бедра Анита советует воспользоваться сокращением мышц по методике Кегель.

"50-100 сокращений по методике Кегель. Сократить все, что сможете (кроме ануса) и очень медленно расслабить. При этом значительно подтягивается живот", - рассказывает фитнес-тренер.

При этом Луценко советует обратиться с этим вопросом к гинекологу и не стесняться задавать вопросы.

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"Недержание мочи страдают 40% женщин на Земле. Но это можно решить! Кегель или лазерная коррекция. Сначала попробуйте упражнения Кегеля. Не стесняйтесь спрашивать врачей. Хороший гинеколог должен подсказать." - говорит Луценко.

Норма килограммов для каждого человека разная. Известная украинская спортсменка Анита Луценко назвала формулу идеального веса, об этом она поделилась в Instagram. "Многих волнует, какой правильный вес для их роста. Но нет такого четкого понятия", - утверждает Анита.