Американский вирусолог создал вакцину

ВОЗ рекомендует прививаться от желтой лихорадки всем путешественникам, планирующим посетить страны на юге Африки. Фото: Golos.ua

28 апреля 1932 года американский вирусолог Макс Тейлер объявил об открытии вакцины от желтой лихорадки. За свои исследования ученый в 1951 году получил Нобелевскую премию.

Желтая лихорадка - это острое геморрагическое заболевание, которое вызывают вирусы Viscerophilus tropicus. Они передаются через укусы комаров. Болезнь проявляется внезапно. Возникает сильная головная боль, рвота, температура повышается до 41°С. Смертность при эпидемических вспышках может достигать 60%. Специфического лечения желтой лихорадки нет. Она относится к карантинным болезням. У людей, перенесших заболевание, возникает пожизненный иммунитет.

Желтую лихорадку до сих пор считают смертельно опасной. Ежегодно в мире фиксируют 200 тыс. случаев, из них - около 30 тыс. летальные. Этот вирус относится к биологическим агентам, которые официально признаны факторами биологического оружия.

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Макс Тейлер начал исследования на мышах. Инфицированные животные производили устойчивость к заболеванию. А при передаче другим грызунам вирус настолько становился слабым, что им можно было вакцинировать обезьян. Это делало их неуязвимыми к болезни. Но после прививки у людей часто возникали осложнения в виде энцефалита. За несколько лет исследований ученый придумал выращивать вакцину на курином субстрате без нервной ткани и получил штамм 17D. Именно им в течение 3 лет успешно вакцинировали более 100 млн человек.

Именем Тейлера назван эпидемический вирусный энцефаломиелит мышей и сам вирус, вызывающий эту болезнь.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинацию всем путешественникам, которые посещают районы, где есть риск заражения желтой лихорадкой. В основном это страны на юге Африки.

Ученые из Китая провели первые испытания вакцины от коронавирусной инфекции на мышах, крысах и обезьянах. У подопытных животных вакцина стимулировала выработку антител, которые могут нейтрализовать Covid-19.