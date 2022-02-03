Абсолютный рекорд: коронавирус подкосил шокирующие количество украинцев

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За прошедшие сутки, 2 февраля, в Украине диагностировали 39 620 новых случаев коронавируса. Это самое большое количество больных за время пандемии в Украине. Среди инфицированных – 4446 детей и 1035 медработников.

Умерло 210 больных. Выздоровели 9380 человек, сообщила пресс-служба Минздрава.

Всего в Украине за все время пандемии заболели 4169897 человек. От осложнений болезни скончались 100 809 пациентов. Вылечились – 3 650 854.

За прошедшие сутки 73 195 человек вакцинировали против Covid-19. Первую дозу имеют 23595, вторую дозу – 27938. Дополнительную дозу укололи 836 гражданам, бустерную дозу – 20826.

"С начала вакцинальной кампании привили 15 396 725 человек. двумя дозами – 14 700 198 человек. Бустерной дозой вакцинировались 398 374 человека. Всего 30 514 023", – говорится в сообщении.

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