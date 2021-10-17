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воскресенье, 17 октября 2021 05:30

97% пациентов Covid-госпиталей вакцинированные - Ляшко

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97% пациентов Covid-госпиталей вакцинированные - Ляшко
В реанимационных отделениях по всей Украине нет больных, вакцинированных против коронавируса. Фото: Pixabay

В реанимационных отделениях по всей Украине нет больных, вакцинированных от коронавируса, среди пациентов COVID-госпиталей непривитых - 97%. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

"Вакцинироваться гораздо проще, чем перенести болезнь. Вакцинированные не попадают в реанимацию. Сегодня можно зайти в любую больницу - вам скажет любой медицинский работник, реально в реанимации и в "ковидных" госпиталях 97% - невакцинированные люди, в реанимации - все невакцинированные", - рассказал Ляшко.

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Он отметил, что даже если человек переболел и прошли все симптомы, нет признаков острой болезни, можно прийти к семейному врачу и сделать прививку.

Министерство здравоохранения планирует расширить перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса является условием допуска к рабочему месту.

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