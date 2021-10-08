Расширят перечень профессий с обязательной Covid-вакцинацией

 
Ексклюзивы
1/5
"Бизнес спасет экономику, как только мы создадим для него условия" - эксперт
"Бизнес спасет экономику, как только мы создадим для него условия" - эксперт
Просмотров: 45
"Когда нужно добраться до родственников, то хоть вертолет вызывай" - как живет легендарная Пархомовка
"Когда нужно добраться до родственников, то хоть вертолет вызывай" - как живет легендарная Пархомовка
Просмотров: 657
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1566
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 459
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1566
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 4194
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 1251
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1143
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
1 Просмотров: 1422
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1692
Фото
Все фото
6
8
7
3
3
Золотые машины, алкоголь и дорогое имущество. Судьям &quot;подогнали&quot; уникальный значок - фото
Золотые машины, алкоголь и дорогое имущество. Судьям "подогнали" уникальный значок - фото
День ангела 8 октября празднуют три особые мужские имена
День ангела 8 октября празднуют три особые мужские имена
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах &quot;Интерсити&quot; - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
В Украину идут первые морозы: прогноз до конца недели
В Украину идут первые морозы: прогноз до конца недели
В Одесской области поселились розовые фламинго
В Одесской области поселились розовые фламинго
Видео
Все видео
"Диалект. Чуть не блеванул" - рэпер из Сум всколыхнул сеть высказываниями об украинском языке
"Диалект. Чуть не блеванул" - рэпер из Сум всколыхнул сеть высказываниями об украинском языке
Пользователи Android могут получить желтый Covid-сертификат в "Дії"
Пользователи Android могут получить желтый Covid-сертификат в "Дії"
"Забирай у них камеру!" На журналистов "Схем" напали во время интервью с председателем правления Укрэксимбанка
"Забирай у них камеру!" На журналистов "Схем" напали во время интервью с председателем правления Укрэксимбанка
Два региона находятся в шаге от красной зоны
Два региона находятся в шаге от красной зоны
В Минздраве показали, как выглядит международное свидетельство о вакцинации
В Минздраве показали, как выглядит международное свидетельство о вакцинации
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 711
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 459
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 837
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1008
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2106
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 октября 2021
Просмотров: 108
Геній
"Знов про письменника?" – можуть скривитися ймовірні читачі та й навіть колеги в редакції. Так, знову. Бо про кого ж мені в першу чергу писати? ...
пятница, 08 октября 2021 22:05

Расширят перечень профессий с обязательной Covid-вакцинацией

  Комментировать
Расширят перечень профессий с обязательной Covid-вакцинацией
Перечень профессий с обязательной Covid-вакцинацией планируют расширить. Фото: REUTERS

Министерство здравоохранения планирует расширить перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса является условием допуска к рабочему месту.

Об этом сообщил председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минздрав утвердил обязательную вакцинацию для некоторых профессий - что грозит непривитым

"В дальнейшем в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг", - написал Радуцкий.

В случае отказа от вакцинации этих работников отстранят от работы без сохранения заработной платы.

Министерство здравоохранения утвердило перечень организаций, работники которых должны обязательно вакцинироваться.

Обязательной вакцинации подлежат работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и структурных подразделений, учреждений высшего, последипломного, профессионального, общего среднего, начального, внешкольного и дошкольного образования и научных учреждений.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Расширят перечень профессий с обязательной Covid-вакцинацией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Покинул Гарвард ради Голливуда: неожиданные факты из жизни именинника Мэтта Дэймона

Родился один из самых сильных украинцев в истории

Началась самая большая морская битва века

Как украинцы Закарпатья боролись за автономию

Самое читаемое
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
5
 1 Просмотров: 8325
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
9
 Просмотров: 6129
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала &quot;скорая&quot;
Поляков жил с коллегой Скороход. Ее без сознания из Рады забрала "скорая" Просмотров: 5094
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
6
 Просмотров: 4194
Пышногрудая велосипедистка топлесс и упругие ягодицы Дорофеевой - что публикуют звезды в сети
Пышногрудая велосипедистка топлесс и упругие ягодицы Дорофеевой - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 4050
Общество
Обязательную Covid-вакцинацией планируют расширить
Обязательную Covid-вакцинацией планируют расширить Просмотров: 9
Умер легенда Уанета Алексей Мась
Умер легенда Уанета Алексей Мась Просмотров: 360
"За*бало" - общественность готовит автопробег к Зеленскому
"За*бало" - общественность готовит автопробег к Зеленскому 1 Просмотров: 1224
Каждые 11 мин. в мире подросток кончает жизнь самоубийством - ЮНИСЕФ
Каждые 11 мин. в мире подросток кончает жизнь самоубийством - ЮНИСЕФ Просмотров: 63
Во Львове усиливают карантин: дата и перечень ограничений
Во Львове усиливают карантин: дата и перечень ограничений Просмотров: 477
Больше всего комментируют
11
"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде
10
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
7
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
2
Украина не готова к новой волне коронавируса
2
Кроме "слуг": в двух фракциях дадут голоса за отставку Разумкова
Голосов: 57228
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть