Расширят перечень профессий с обязательной Covid-вакцинацией

Перечень профессий с обязательной Covid-вакцинацией планируют расширить. Фото: REUTERS

Министерство здравоохранения планирует расширить перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса является условием допуска к рабочему месту.

Об этом сообщил председатель комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook.

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"В дальнейшем в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг", - написал Радуцкий.

В случае отказа от вакцинации этих работников отстранят от работы без сохранения заработной платы.

Министерство здравоохранения утвердило перечень организаций, работники которых должны обязательно вакцинироваться. Обязательной вакцинации подлежат работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и структурных подразделений, учреждений высшего, последипломного, профессионального, общего среднего, начального, внешкольного и дошкольного образования и научных учреждений. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.