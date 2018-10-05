5 советов диетолога, как осенью питаться и не толстеть

Похудеть осенью помогут вареные овощи, а не сырые - Светлана Фус Фото: big.stb.ua

От осеннего похолодания люди чаще полнеют, сидя дома. Диетолог Светлана Фус рассказала правила, которые помогут не набирать лишних килограмм в холодное время года.

Об этом пишет в Instagram, каких правил следует придерживаться, чтобы не поправиться в холодное время года.

"Наступили холода, светлеет позже, темнеет раньше - отличный повод набрать пару-тройку лишних килограммов, не так ли?! Этого можно избежать, изменив режим питания в холодное время. Так как же питаться осенью, чтобы пища согревала, но не влияла на наш вес? "- написала диетолог.

Есть нужно регулярно, полноценно и не отказываться от приемов пищи. Кстати, еда обязательно должна быть в теплом виде, ведь такие блюда лучше согревают и насыщают наш организм.

Диетолог рекомендует есть тушеные, вареные или запеченные овощи вместо сырых. Также не стоит забывать о каши, которые помогают нормализовать обмен веществ и наполняют организм полезными веществами, минералами и витаминами.

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"Немного увеличиваем калорийность рациона в холодное время, но не злоупотребляем. Достаточно употреблять на 100-150 калорий больше, чем летом. А это одна дополнительная порция каши или 30 граммов семян", - добавила она.

Обязательно вводить в рацион бобовые: чечевицу, горох, фасоль, нут, которые можно есть несколько раз в неделю. Кроме того, следует есть овощные супы, которые легко усваиваются организмом и оказывают энергии.