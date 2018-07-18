5 простых правил, чтобы быстро проснуться

Утром мы несколько раз нажимаем кнопку будильника, трем глаза, пьем литрами кофе, но проснуться бывает очень трудно.
Существует пять правил, которые помогут быстро прийти в себя и в течение всего дня чувствовать себя бодро, пишут на сайте журнала "Домашний очаг".
1. Чтобы легко проснуться, надо хорошо выспаться. Это минимум 7-8 часов в сутки. Поэтому необходимо вовремя ложиться спать, на ночь убирать все гаджеты и смартфоны. Известно, что именно они препятствуют выработке гормона мелатонина, который нужен для крепкого сна. И ни в коем случае не наедаться и не напиваться на ночь. Оптимальное время для ужина - за 3 часа до сна.
2. Будильник должен стоять как можно дальше от кровати. Вы в любом случае встанете, чтобы выключить его сигнал.
3. Сразу после пробуждения выпейте стакан воды. За ночь тело теряет жидкость, и чтобы легко проснуться, нужно восстановить ее запасы.
4. Потрите ладони друг о друга. Это позволит активизировать кровообращение и поможет взбодриться.
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5. Утром делайте приятные дела. Если вы знаете, что в самом начале дня вас ждет радость, встать будет легче.
Греческие дизайнеры создали стол-трансформер, в котором можно спать. Это изобретение является удобным для трудоголиков, которые, чтобы не тратить время на дорогу, часто ночуют на работе.
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