5 простых правил, чтобы быстро проснуться

быстро проснуться поможет стакан воды. Фото. lady.tochka.net

Утром мы несколько раз нажимаем кнопку будильника, трем глаза, пьем литрами кофе, но проснуться бывает очень трудно.

Существует пять правил, которые помогут быстро прийти в себя и в течение всего дня чувствовать себя бодро, пишут на сайте журнала "Домашний очаг".

1. Чтобы легко проснуться, надо хорошо выспаться. Это минимум 7-8 часов в сутки. Поэтому необходимо вовремя ложиться спать, на ночь убирать все гаджеты и смартфоны. Известно, что именно они препятствуют выработке гормона мелатонина, который нужен для крепкого сна. И ни в коем случае не наедаться и не напиваться на ночь. Оптимальное время для ужина - за 3 часа до сна.

2. Будильник должен стоять как можно дальше от кровати. Вы в любом случае встанете, чтобы выключить его сигнал.

3. Сразу после пробуждения выпейте стакан воды. За ночь тело теряет жидкость, и чтобы легко проснуться, нужно восстановить ее запасы.

4. Потрите ладони друг о друга. Это позволит активизировать кровообращение и поможет взбодриться.

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5. Утром делайте приятные дела. Если вы знаете, что в самом начале дня вас ждет радость, встать будет легче.

Греческие дизайнеры создали стол-трансформер, в котором можно спать. Это изобретение является удобным для трудоголиков, которые, чтобы не тратить время на дорогу, часто ночуют на работе.