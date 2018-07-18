5 продуктов, которые уменьшают потоотделение

Запах пота: 5 продуктов, которые уменьшают потоотделениеФото: izkis.ru

Вместо того, что искать способы маскировки запаха пота, лучше позаботиться о его уменьшения. Для этого нужны не качество надзичайни средства, а правильное питание. Есть продукты, которые быстро охлаждают организм.

О них пишет Ukrhealth.

Диетолог и эксперт в области здорового питания из Лондона Год Хэй советует принимать витамины для уменьшения уровня стресса, который приводит к повышенному выделению пота.

Для восстановления потери электролитов можно употреблять продукты с магнием - шпинат, семена тыквы, йогурт или кефир, миндаль, фасоль, авокадо, орехи и прочее. Повышенную потливость вызывают и напитки на основе алкоголя и кофеина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали, кого сердечная недостаточность убивает чаще

Прекрасно охладят тело такие продукты, как огурцы, помидоры, виноград, арбузы и дыни. На их переваривание организм будет тратить мало энергии, поэтому выделение пота также уменьшится.

Также хорошее действие на организм оказывает лимонник, который избавляет от ночной потливости и притоков у женщин во время менопаузы.

Умеренное употребление настоящего мармелада, конфитюра и джема положительно влияет на здоровье. Полезные свойства продуктов, содержащих растворимую клетчатку - пектин, выяснили биологи Стокгольмского университета. Качественный мармелад активизирует процессы выведения из организма потенциально опасных и токсичных компонентов и тяжелых металлов, побочных продуктов метаболизма, желчных кислот, анаболиков, холестерина и другое.