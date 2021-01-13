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четверг, 14 января 2021 10:40

5 продуктов, которые быстро успокаивают

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5 продуктов, которые быстро успокаивают
Стресс снимают орехи и апельсины. Фото: inlviv.in.ua

После стресса организм должен "подавить" адреналин и кортизол. Эти вещества вырабатываются в критических ситуациях и могут вызвать депрессию.

1. С восстановлением гормонального фона идеально справляются апельсины, грейпфруты и мандарины. В этих фруктах содержатся вещества, которые ускоряют процесс распада кортизола и адреналина.

2. Также полезна овсяная каша. Ее сложные углеводы способны ускорить выработку серотонина. При переваривании клетчатки, которая содержится в овсянке, кишечник высвобождает огромное количество глюкозы. В совокупности эти 2 процесса повышают настроение.

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3. антистрессовым продуктом является черный шоколад, в котором содержится не менее 70% какао-бобов. Эти сладости провоцируют выброс серотонина, который подавляет плохое настроение и негативные эмоции. Еще один положительный эффект от черного шоколада - нормализация артериального давления.

4. Одним из лучших средств против стрессов является спаржа благодаря наличию фолиевой кислоты. Это вещество повышает общую устойчивость к стрессам и положительно влияет на нервную систему. Фолиевую кислоту можно найти в других овощах преимущественно зеленого цвета.

5. Омега-3 способна блокировать выработку гормонов стресса. Больше всего ее в грецких орехах. Уровень этих жирных кислот необходимо регулярно поддерживать, поскольку организм не способен самостоятельно их синтезировать.

Организм нуждается в перезагрузке после праздников. Лучше не запасаться черным углем и водой.

Есть продуктов, которые позаботятся о самочувствии. Они также помогут восстановить организм после алкоголя и жирной пищи. Об этом далее в статье.

medikforum.ru
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