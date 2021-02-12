250 детей в Украине за год умирают от рака - МЗ

В этом году с апреля месяца введут новый тариф и пакет по онкогематологических заболеваний. Фото: pixabay

В Украине онкологией болеет 6500 детей.

В мире ежегодно эту болезнь обнаруживают почти в 300 тыс. детей, сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

"В Украине по данным Национального канцер-реестра ежегодно диагностируют 1000 новых случаев, и, к сожалению, каждый год мы теряем 250 детей. В Украине пока в 6500 детей диагностированы онкологические заболевания. Детская онкология сегодня является одним из приоритетных направлений деятельности МЗ" , - сказала она.

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В этом году с апреля месяца введут новый тариф и пакет по онкогематологических заболеваний. Прошлие тарифы значительно повысились. В 2020 году создали проект Национальной стратегии контроля онкологических заболеваний. Он будет действовать до 2030 года и определит вектор развития онкологической помощи.

"Хочу обратить внимание на один из таких важных показателей, который сегодня только прорабатывается в Украине. Это показатель 5-летней выживаемости детей со злокачественными образованиями. В странах ЕС и Северной Америки 5-летняя общая выживаемость достигает не менее 80 процентов. И Украина тоже будет делать все для того, чтобы стремиться к такому показателю. И именно реализация целей, которые есть в стратегии, помогут нам двигаться в этом направлении ", - сказала представительница МОЗ.

По ее словам, ведомство активно работает с международными партнерами в области детской онкологии.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Его провозгласили в 2005 году Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями для повышения осведомленности о раке как одном из самых страшных заболеваний цивилизации. Рак становится причиной практически каждой 6-й смерти в мире.