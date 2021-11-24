20 дней на ИВЛ: медики борются за жизнь 17-летней с Covid-19

17-летняя больная коронавирусом 20 дней находится на ИВЛ. Состояние очень тяжелое, говорят медики. Фото: pixabay.com

В Ивано-Франковской областной детской клинической больнице медики спасают жизнь 17-летней больной Covid-19 с пораженными на 98% легкими. Пациентка 20 дней подключена к аппарату ИВЛ.

Об этом сообщил генеральный директор медучреждения Тарас Мельник, пишет "Суспільне".

"Состояние ребенка крайне тяжелое. За жизнь этого ребенка борется весь персонал нашей больницы. Все внимание к этому ребенку", - рассказал Мельник.

Добавил, что сейчас в больнице находятся 12 детей с коронавирусом, из них двое – до месяца, четверо – до 4 лет, другие – старше.

"Кроме того, мы пролечили тройню, которая родилась с маленьким весом. ПЦР подтвердил у них Covid-19. Детей выписали домой еще до того, как мы получили пакет услуг по лечению пациентов с Covid-19", - отметил медик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не имели патологий: Covid-19 убил беременную и мужчину до 30 лет

По его словам, Covid-пакет больница получила 15 ноября, однако лечили детей с коронавирусом еще до этого.

"Когда мы открывали Covid-пакет, у нас на стационаре лечились 50 детей с воспалением легких другой патологии. Эти дети были в тяжелом состоянии, мы не могли их переводить в другие заведения. Мы лечим разные пневмонии у детей, которые находятся в тяжелом состоянии", - сказал Мельник.

Для больных Covid-19 в больнице подготовили корпус на 90 коек. Все пациенты, утверждает медик, снабжены медикаментами.

"По кислороду, его нам привозят каждый день, расход очень велик. Сейчас в маленькой реанимации есть ребенок. Чтобы его спасти, нужно 30 литров кислорода в одну минуту", - добавил Мельник.

За последние сутки в Украине обнаружили 14 325 новых больных коронавирусом. Из них детей – 1183, медработников – 287. 595 больных умерли. Выздоровели за последние сутки - 29 044 инфицированных. В Ивано-Франковской области за 23 ноября добавилось 525 новых случаев коронавируса.