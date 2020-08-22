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суббота, 22 августа 2020 18:47

10 обыденных вещей, которые мешают эффективно худеть

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10 обыденных вещей, которые мешают эффективно худеть
Диетолог назвал 10 привычек, которые мешают похудеть. Фото: unsplash.com

Казалось бы, простая вещь - сбросить несколько килограммов, для многих людей превращается едва ли не самую сложную дело жизни. Часы в спортзале, недели практически голодовок - а килограммы не уходят, или возвращаются "еще и с друзьями".

Если непонятно, откуда лишний вес или почему вы не худеете - обратите внимание на привычки питания, советует Андрей Невский в блоге "Твой последний диетолог" в Instagram.

"Почему происходит набор веса? Понятно, что из-за избытка калорий, но вроде на месте не сидите, корову не едите, майонезом не запиваете. Может, даже ограничиваете себя в еде. Так почему уже третьи джинсы становятся малы? ​​Конечно, дело бывает в гормонах, болезнях и нарушениях. С этим поможет только врач. Но причина может быть и в пищевых привычках, которые мешают вам на пути к идеальному телу", - отмечает диетолог.

И предлагает обратить внимание на 10 привычек, которые пагубно сказываются на фигуре.

Проверьте список - если обнаружите, что хотя бы один пункт о вас, избавьтесь от привычки. Таким образом станете на шаг ближе к желаемому результату.

1. Заедать эмоции. Лакомство не решат проблем. Или поймите это, или - убирайте все с виду в моменты стресса.

2. Давиться едой в гостях - чтобы не обидеть хозяйку. Вот пусть она сама и ест так много. Вы наелись - и точка.

3. Доедать, "чтобы не пропало", в том числе за детьми. Вы не считаете доидалкы за полноценный прием пищи, но это те же продукты из той же калорийностью. Пищу можно выбросить, дефицитный время прошло. Или готовить меньше.

4. Постоянно перекусывать. Сначала поймите, реальный это голод, или просто дурная привычка. Если голод - наедайтесь во время полноценного приема пищи. Если привычка - догадайтесь сами.

5. Начинать со сладкого. Сладкое на пустой желудок вызывает резкий скачок, а затем падение уровня сахара в крови. Такой "аттракцион" усиливает чувство голода. Не заметите, как съедите лишнее.

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6. Заменить сладкое орехами и сухофруктами. Калорийность 100 г любых орехов превышает 500 ккал, в сухофруктах поменьше, но тоже прилично. Таким образом можно немомитно съесть половину дневного количества калорий. Поэтому, здесь еще вопрос, что будет калорийнее: тирамису или горстка орехов.

7. Отрабатывать пищу спортом. В редких случаях можно компенсировать избыток калорий на беговой дорожке, но делать это привычкой точно не стоит. Перетренированность - ужасный стресс для организма.

8. Устраивать разгрузочные дни. Разве что, если отравились и надо почистить ЖКТ. В противном случае голодные дни повысят риск сорваться в обычные дни.

9. Есть с телефоном в руках или во время просмотра сериала. Так многие делают. Однако, восхищаясь и отвлекаясь, вы не осознаете, что и сколько едите.

10. Включать алкоголь в ежедневный рацион. Эта привычка вредна не только для похудения, ведь алкоголь это тоже калории, но и для здоровья в целом.

Для похудения нужно изменить рацион. Однако не со всеми вкусностями стоит прощаться. Такие продукты не только отвечают за талию, но необходимы для нормальной работы организма. Поэтому можно уменьшить их количество, но не стоит совсем вычеркивать.

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22
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