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среда, 05 августа 2020 09:50

Назвали запрещенные продукты, от которых нельзя отказываться

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Назвали запрещенные продукты, от которых нельзя отказываться
От шоколада вредно отказываться даже в диете. Фото: ketodietblog.ru

Для похудения нужно изменить рацион. Однако не со всеми вкусностями стоит прощаться. Такие продукты не только отвечают за талию, но необходимы для нормальной работы организма. Поэтому можно уменьшить их количество, но не стоит совсем вычеркивать.

Шоколад. Хорошая новость для сладкоежек, ведь какао богато антиоксидантами и другие полезные вещества. Поэтому вкусности позволяют не только поднять настроение, а положительно сказываются на умственной дильности и нормальном функционировании организма. Правда, речь идет только о горький черный шоколад.

Орехи и ореховые пасты содержат немало жиров и калорий. Это мощное средство для повышения иммунитета и профилактики заболеваний сердца.

Это хорошие жиры, которые отвечают за здоровую кожу, волосы, ногти. К тому же, эти вкусности содержат немало клетчатки, белков, витаминов и минералов.

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Бобовые снижают уровень холестерина в крови и полезные для сердца, также они нормализуют уровень сахара в крови и снижают артериальное давление.

Фасоль, горох, чечевица, нут и другие представители этого семейства содержат массу белка, витаминов группы B, железа, магния и калия. Для вегетарианцев они отличный заменитель мяса.

А что к газообразованию - ученые выяснили: у тех, кто начинает есть бобовые регулярно, оно проходит уже через пару недель.

Оливковое масло. Любая масло и масло оказываются в списке запретов в большинстве диет, однако они содержат мононасыщенных жиры, позволяет уменьшить риски сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты рекомендуют выбирать оливковое масло extra virgin.

Результат похудения зависит от группы крови. Для каждой нужен определенный набор продуктов.

С диетой по группе крови доктора Питера Д'Адамо можно терять по 3 кг в месяц.

newsyou.info
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