Сколько процентов мужчин не могли расстегнуть бюстгалтер: неожиданные факты

В 11-м выпуске развлекательного шоу "Хто зверху" приняли участие актеры "Дизель Шоу" Маруся Грицак и Александр Бережок, певица Jerry Heil, блогер Татьяна Корячка, телеведущий Гена Витер и блогер и иллюзионист Никита Голев. Капитанами команд и ведущими проекта являются Сергей Притула и Леся Никитюк.

В очередном эпизоде ​​на "Новом канале" команды узнавали интересную статистику. Для Gazeta.ua собрали факты в процентах о мужчинах и женщинах.

Сколько процентов женщин не хотели бы, чтобы их любимый стал селебрити?

Мужская команда назвала 30%. А на самом деле таких – 72%.

"Есть плохие новости. Статистика говорит, что более 70% женщин не хотели бы вас, участники, видеть своим мужем", - пошутил исполняющий роль судьи Александр Педан.

Сколько процентов мужчин попадали в ситуацию, когда очень долго не могли расстегнуть бюстгальтер на девушке?

Пикантная тема принесла женской команде тысячу гривен, поскольку они ответили 69%, а статистика показывает, что таковых 61%. Участницы "попали" в допустимую погрешность.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Сколько процентов женщин первыми предлагали новому кавалеру заняться сексом?

Голев признался, что ему не раз поступали предложения подобного интимного характера. Остальные игроки личных подробностей решили не озвучивать. Притула только начал говорить подводку к ответу и просто так озвучил 25%. Никитюк захотела подставить ведущего, перебила его, засчитав эту цифру. И именно она стала правильным ответом.

Сколько процентов женщин согласились бы скрыть серьезное преступление любимого?

64% респонденток готовы к такому шагу.

Сколько процентов женщин не смогли бы завязать отношения с неграмотно пишущим мужчиной?

Мужчины допустили, что в интернете уже на это никто не обращает внимания. Но все равно предположили, что таких – 44%. А правильный ответ – 71%.

Сколько процентов мужчин чистят зубы так, что потом всегда выгребают от жены за пасту на зеркале?

По статистике таких – 32%.

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Сколько процентов мужчин не одобряют татуировки на теле женщины?

Право ответить женщине передали Корячке, которая имеет много узоров на теле. Она предположила, что не воспринимают татуировку 15% мужчин. А на самом деле – 42%.

В очередном выпуске игрового шоу "Хто зверху" продолжают удивлять неожиданной статистикой о женщинах и мужчинах. В 10-м эпизоде ​​сыграли актер Тарас Стадницкий, юморист Владимир Жогло, телеведущий Сергей Лиховода, актриса Анна Гресь, юморист Анастасия Ткаченко и певица Наталья Карпа.