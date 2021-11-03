Сколько процентов мужчин грызут ногти, а сколько – плачут во время фильма: интересная статистика

В очередном выпуске игрового шоу "Кто сверху" продолжают удивлять неожиданной статистикой о женщинах и мужчинах. В 10-м эпизоде ​​сыграли актер Тарас Стадницкий, юморист Владимир Жогло, телеведущий Сергей Лиховода, актриса Анна Гресь, юморист Анастасия Ткаченко и певица Наталья Карпа.

Капитанами команд в проекте на "Новом канале" являются Сергей Притула и Леся Никитюк. В каждом раунде команда-победитель отвечает на вопросы о мужчинах и женщинах.

Для Gazeta.ua подготовили интересные факты в процентах.

Сколько процентов женщин нравится, как их мужчины шутят?

"Давайте будем честными, чувство юмора – это не последний критерий, который должен быть в мужчине для того, чтобы женщина избрала его", – сказал Притула.

Мужчины предположили, что таких – 42%. На самом же деле – 34%.

Сколько процентов женщин следят за политическими новостями?

26% респонденток интересуются политикой.

Сколько процентов мужчин грызут ногти?

Ответ девушек был – 42%. И они почти "попали", поскольку правильный ответ – 41%.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Сколько процентов мужчин никогда в жизни не будут флиртовать с замужней из-за мужской солидарности?

Честных и совестливых оказалось 67%.

Сколько процентов мужчин плакали при просмотре фильма?

По статистике, таких – 54%.

У скольких процентов мужчин был секс на первом свидании?

Женщины предположили, что таких – 25%, а на самом деле – 27%.

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Сколько процентов мужчин помнят точное количество партнерш, с которыми у них был секс?

Правильный ответ – 37%.

Девятый выпуск игрового шоу "Хто зверху" поражает неожиданной статистикой о женщинах и мужчинах. В очередном эпизоде ​​приняли участие хореограф Евгений Кот, актер Гарик Бирча, импровизатор Владимир Шумко, актриса Ирина Гатун, дизайнер Анна Андрийчук и певица NK.