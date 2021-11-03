Сколько процентов мужчин грызут ногти, а сколько – плачут во время фильма: интересная статистика

 
Ексклюзивы
1/5
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 1494
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 918
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 180
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 2799
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 558
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1440
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 3447
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 3033
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
Просмотров: 900
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
Просмотров: 9937
Фото
Все фото
5
6
5
7
6
Сколько процентов мужчин грызут ногти, а сколько – плачут во время фильма: интересная статистика
Сколько процентов мужчин грызут ногти, а сколько – плачут во время фильма: интересная статистика
Сколько процентов считают себя бисексуальными: интересная статистика о женщинах и мужчинах
Сколько процентов считают себя бисексуальными: интересная статистика о женщинах и мужчинах
&quot;Это как секс втроем&quot; - Дантес поделился деталями семейного бюджета с Дорофеевой
"Это как секс втроем" - Дантес поделился деталями семейного бюджета с Дорофеевой
Не общаться на русском и не обниматься с женщинами: Мирзоян рассказал о табу в браке с Матвиенко
Не общаться на русском и не обниматься с женщинами: Мирзоян рассказал о табу в браке с Матвиенко
Нюхают грязные вещи мужа и имеют фото в стиле ню: неожиданная статистика о женщинах
Нюхают грязные вещи мужа и имеют фото в стиле ню: неожиданная статистика о женщинах
Видео
Все видео
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Украинка вдохновила американца создать клип на украиноязычную песню
Ники Минаж вышла замуж за насильника
Ники Минаж вышла замуж за насильника
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
В белом платье и с мужем под руку: девушка пришла на вступительный экзамен сразу после свадьбы
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Горячая свадьба превратилась в мордобой: курьезное видео
Интервью
1/5
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 801
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6435
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4032
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1125
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 1017
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
03 ноября 2021
Просмотров: 81
Мєстов нєт
– Розумієш, я живу в селі з радісною назвою Пологи. Щодня народжується щось цікаве. Як не людина, то плітка чи анекдот. Весело, – ...
среда, 03 ноября 2021 18:45

Сколько процентов мужчин грызут ногти, а сколько – плачут во время фильма: интересная статистика
5

  Комментировать

В очередном выпуске игрового шоу "Кто сверху" продолжают удивлять неожиданной статистикой о женщинах и мужчинах. В 10-м эпизоде ​​сыграли актер Тарас Стадницкий, юморист Владимир Жогло, телеведущий Сергей Лиховода, актриса Анна Гресь, юморист Анастасия Ткаченко и певица Наталья Карпа.

Капитанами команд в проекте на "Новом канале" являются Сергей Притула и Леся Никитюк. В каждом раунде команда-победитель отвечает на вопросы о мужчинах и женщинах.

Для Gazeta.ua подготовили интересные факты в процентах.

Сколько процентов женщин нравится, как их мужчины шутят?

"Давайте будем честными, чувство юмора – это не последний критерий, который должен быть в мужчине для того, чтобы женщина избрала его", – сказал Притула.

Мужчины предположили, что таких – 42%. На самом же деле – 34%.

Сколько процентов женщин следят за политическими новостями?

26% респонденток интересуются политикой.

Сколько процентов мужчин грызут ногти?

Ответ девушек был – 42%. И они почти "попали", поскольку правильный ответ – 41%.

В 10-м эпизоде сыграли актриса Анна Гресь, юморист Анастасия Ткаченко и певица Наталья Карпа
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
В 10-м эпизоде сыграли актер Тарас Стадницкий, юморист Владимир Жогло и телеведущий Сергей Лиховода
В 10-м эпизоде сыграли актер Тарас Стадницкий, юморист Владимир Жогло и телеведущий Сергей Лиховода
В 10-м эпизоде сыграли актер Тарас Стадницкий, юморист Владимир Жогло и телеведущий Сергей Лиховода
В 10-м эпизоде сыграли актриса Анна Гресь, юморист Анастасия Ткаченко и певица Наталья Карпа

Сколько процентов мужчин никогда в жизни не будут флиртовать с замужней из-за мужской солидарности?

Честных и совестливых оказалось 67%.

Сколько процентов мужчин плакали при просмотре фильма?

По статистике, таких – 54%.

У скольких процентов мужчин был секс на первом свидании?

Женщины предположили, что таких – 25%, а на самом деле – 27%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это как секс втроем" - Дантес поделился деталями семейного бюджета с Дорофеевой

Сколько процентов мужчин помнят точное количество партнерш, с которыми у них был секс?

Правильный ответ – 37%.

Девятый выпуск игрового шоу "Хто зверху" поражает неожиданной статистикой о женщинах и мужчинах. В очередном эпизоде ​​приняли участие хореограф Евгений Кот, актер Гарик Бирча, импровизатор Владимир Шумко, актриса Ирина Гатун, дизайнер Анна Андрийчук и певица NK.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько процентов мужчин грызут ногти, а сколько – плачут во время фильма: интересная статистика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
ноября

Кендалл Дженнер празднует 26-летие. Самые откровенные снимки супермодели

За день уничтожили всех евреев города

"Реал" легко разгромил "Шахтер"

Самое читаемое
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
5
 Просмотров: 12249
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
3
 Просмотров: 7209
Родители продали девятилетнюю дочь замуж 55-летнему мужчине
Родители продали девятилетнюю дочь замуж 55-летнему мужчине Просмотров: 6715
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об &quot;одном народе&quot;
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
 1 Просмотров: 6067
Пусть идет в ср*ку - автор &quot;Рагу.лі&quot; о Повалий
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
 3 Просмотров: 5409
Он + она
Сколько процентов считают себя бисексуальными: интересная статистика о женщинах и мужчинах
Сколько процентов считают себя бисексуальными: интересная статистика о женщинах и мужчинах
6
 Просмотров: 1440
"Это как секс втроем" - Дантес поделился деталями семейного бюджета с Дорофеевой
"Это как секс втроем" - Дантес поделился деталями семейного бюджета с Дорофеевой
5
 Просмотров: 2007
Не общаться на русском и не обниматься с женщинами: Мирзоян рассказал о табу в браке с Матвиенко
Не общаться на русском и не обниматься с женщинами: Мирзоян рассказал о табу в браке с Матвиенко
7
 Просмотров: 2952
Идеальная картинка и нежелательная реакция: психолог объяснила, почему влюбленные врут друг другу
Идеальная картинка и нежелательная реакция: психолог объяснила, почему влюбленные врут друг другу Просмотров: 315
Нюхают грязные вещи мужа и имеют фото в стиле ню: неожиданная статистика о женщинах
Нюхают грязные вещи мужа и имеют фото в стиле ню: неожиданная статистика о женщинах
6
 Просмотров: 2700
Больше всего комментируют
11
Яроша назначили советником главнокомандующего ВСУ
6
"Фашизм", "геноцид" – антивакцинаторы перекрыли дорогу под Радой
3
Россию сравнили с хулиганом, которому нужно показать силу
3
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
2
Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу
Голосов: 1143
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть